İslam Memiş'ten enflasyon rakamları sonrası dikkat çeken uyarı: İmkanı olan varsa...
Finans Analisti İslam Memiş, konut ve kira fiyatlarında düşüş beklemediğini belirterek "İmkanı olanların bu hazırlıklarını çok geciktirmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Memiş, enflasyon verilerinin ardından fiyat trendinin dış etkenlerle yeniden yukarı yönlü seyredebileceğini vurguladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,87, yıllık bazda ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. Verilerin duyurulmasıyla birlikte Aralık ayında uygulanacak kira artış oranı da yüzde 35,91 olarak belirlendi. Hem milyonlarca kiracıyı hem de ev sahiplerini yakından ilgilendiren rakamların ardından uzman yorumları da merak konusu oldu.

"BEKLENTİNİN BİRAZ ALTINDA"

Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında Kasım ayı enflasyonunu değerlendirerek rakamların beklentilerin altında geldiğini söyledi. Memiş, "Kasımda aylık TÜFE 0,87 artıyor. Beklenti 1.25 civarındaydı. Dolayısıyla beklentinin biraz daha altında olduğu için sosyal medyada rakamların tartışılması sürebilir" dedi.

EĞİTİM HARCAMALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Verilerde özellikle eğitim harcamalarının ilk sırada yer almasının dikkat çekici olduğunu belirten Memiş, son aylarda bu kalemde ciddi artışlar yaşandığını vurguladı.

GIDA FİYATLARI İLK ÜÇTE

Memiş, gıda fiyatlarının yüzde 33,91 artışla en yüksek artış görülen alanlar arasında olduğuna dikkat çekerek, "Bu durum, gıda tarafındaki problemlerin hâlâ çözülemediğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

"MERKEZ BANKASI'NDAN 100 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYORUM"

Memiş, değerlendirmesinde Merkez Bankası'nın Aralık ayında bir faiz hamlesi yapabileceğini de dile getirdi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan 100 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyorum. Bu düşüncem hala geçerli. Yılın bu seviyede kapanacağını öngörüyorum."

Ekonomist, enflasyonun aralık ayında da düşük gelmesi durumunda piyasalarda rahatlama yaşanabileceğini belirtti.

"KİRA VE KONUT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLEMİYORUM"

Konut piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Memiş, kira ve satış fiyatlarında bir düşüş beklemediğini söyledi: "TL bazlı konut ve kira fiyatlarında düşüş beklemiyorum. Aksine talebe bağlı bir yükseliş trendi veya döviz kaynaklı maliyet artışları olabilir. İmkanı olanların bu hazırlıklarını çok geciktirmemesi gerektiğini düşünüyorum."

Memiş ayrıca, düşük enflasyon rakamlarının yanıltıcı olabileceğini, dışsal etkenlerle fiyat trendinin yeniden yukarı yönlü değişebileceğini ifade etti.

"DÖVİZ STABİL, GÖZLER BORSA VE YENİ ZAMLARDA"

Döviz piyasasında kayda değer bir hareket olmadığını söyleyen Memiş, yeni zamların ve piyasa tepkilerinin önümüzdeki günlerde daha net görüleceğini belirterek "Borsayı yakından takip ediyoruz. Borsadaki hareketler önemli olacak. Döviz zaten stabil. Bundan sonra enflasyonun piyasaya ve fiyatlara nasıl yansıyacağını izleyeceğiz" dedi.

