İslahiye'de İpekyolu Sosyal Girişimcilik Merkezi açılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ile İslahiye Kaymakamlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü iş birliğinde, SEECO (Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi) projesi oluşumunda depremden etkilenen İslahiye ilçesinde İpekyolu Sosyal Girişimcilik Merkezi açılacak.

Kadın ve gençlere hizmet verecek merkez; kütüphane, bilgisayar odası, sosyalleşme ortamı, beceri atölyelerinden oluşacak. Bu oluşumunda merkezde bireylerin sosyoekonomik hayata katılımının artması, dijital hizmete erişim, beceri geliştirme ve iletişimi güçlendirme arasındaki uçurumun kapatılması hedeflenirken, ortaöğretim ve lise çağındaki gençlere ise akademik, toplumsal duyarlılık, iletişimde beceri ve çevre hassasiyeti konusunda tecrübe kazandırmak planlanıyor.

Şahin: Afetzede gençler yapılan çalışmalardan mutlu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada, Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin çok önemli bir amaca hizmet edeceğini belirterek, şunları söyledi: "Ağır bir imtihandan geçtik. İnsanımızın canını korumak için büyük bir gayret gösterdik. En temel ihtiyaç olan barınma ihtiyacını karşıladık. Kalıcı konutlara geçmeyle ilgili çok önemli çalışma yapıldı. İyileşme sürecindeyiz. Deprem bölgesinde insanların ticari hayatını geliştirerek çok hızlı eskiye dönmemiz ve normalleşmemiz gerekiyordu. Bunun için ciddi bir fon gerekiyordu. Ticari hayatın gelişmesi için kalkınma ajansımızdan çok ciddi destek aldık. Bizim açımızdan beşeri sermaye çok önemli. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak valiliğimiz ile eğitim ve spor şehri Gaziantep için çalışıyoruz. Şartlar ne olursa olsun çok hızlı toparlanmamız gerekiyor. İhtiyaçların giderilmesi için şimdi altyapı hazırlanıyor. Gençlerimiz yapılan çalışmalardan ziyadesiyle mutlu."

Afet bölgesindeki gençlerin ihtiyaçları bir bir gideriliyor

Gaziantep Valisi Davut Gül ise merkez ile depremde zarar gören afetzedelerin birçok ihtiyacına cevap verileceğini dile getirerek, "İhtiyaçların giderildiği, ticaretinin normalleştiği, hayatın normalleştiği bir Nurdağı ve İslahiye olsun istiyorduk. Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaptığımız binaya bugün bu protokolle birlikte Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin donanımları yapılmış olacak. Böylece şehir merkezindeki gençler neye ulaşabiliyorsa İslahiye'deki gençler de istediğine ulaşabilecek" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek de merkezin depremzede vatandaşlara daha fazla sosyalleşme imkanı tanıyacağını ifade ederek, "Nurdağı'nda yaptığımız modelin aynısını daha iyi hale getirerek İslahiye'de gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda daha sonra vereceğimiz hibelerle bu tesisten yararlanan kişiler işletmelerini kuracak, var olan işletmeler daha fazla kıymete binecek" dedi.

SEECO Projesi Koordinatörü Hande Kara, Nurdağı'nda hali hazırda hizmete giren merkezin depremzede vatandaşların geçiş sürecinde yanında olacaklarını belirtti. İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, afetzedelerin 7'den 70'e zamanlarını verimli geçirebilecekleri bir tesisi kurmak için toplandıklarına dikkati çekerek, iş birliklerinden dolayı paydaş kurumlara teşekkürlerini sundu. - GAZİANTEP