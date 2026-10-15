İŞKUR, Sinop Defterdarlığı'nda 5 kişilik İUP için başvuruları 16 Ekim'de alacak

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Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) tarafından Sinop Defterdarlığı'nda 5 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) uygulanacak.

Program kapsamında temizlik, bakım ve onarım gibi kamusal hizmetlerin desteklenmesi amacıyla 5 kişi istihdam edilecek. Katılımcılara 2026 yılında çalıştıkları her gün için 1375 TL ödeme yapılacak, Genel Sağlık Sigortası primleri karşılanacak.

Programa 18 yaşını doldurmuş, İşkur'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir ayda sigortalı çalışması bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek.

Başvurular 16-20 Ekim 2026 tarihleri arasında İŞKUR internet sitesi veya iletişim hattı üzerinden yapılacak. Katılımcıları belirlemek için 22 Ekim'de kura çekilecek.

2 Kasım'da başlayacak program, 31 Aralık 2026'da sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı