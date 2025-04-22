İŞKUR Gençlik Programına Manisa'da 1392 kontenjan oluşturuldu

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan, "İşkur Gençlik Programı kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında 32 program düzenlenerek 1.392 kişilik kontenjan oluşturulmuştur." dedi.

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2025 yılı 2. Olağan Toplantısı Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak başkanlığında kurul üyelerinin de katılımı ile gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak yapmış olduğu açılış konuşmasında toplantının amacını, il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaları kapsadığını belirtti.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan, 2025 yılı ocak-mart dönemi faaliyetleri hakkında kurul üyelerine bir sunum gerçekleştirdi.

En son açıklanan TÜİK Türkiye geneli iş gücü piyasası verilerine göre 2025 yılı şubat dönemi işsizlik oranının yüzde 8,2 istihdam oranının yüzde 48,8 işgücüne katılım oranının da yüzde 53,2 olarak gerçekleştiğini ifade eden Günseli Tufan il bazında açıklanan son TÜİK verileri olan 2024 yılı itibariyle Manisa'nın işsizlik oranının yüzde 6,3, işgücüne katılım oranının yüzde 56,7 istihdam oranının ise yüzde 53,1 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Manisa'nın içinde bulunduğu TR33 Kalkınma bölgesi içinde yer alan Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerinin güncel istihdam rakamlarından da bahseden Tufan, bölgenin 2020 yılı işsizlik oranı yüzde 8,3, 2021 yılı işsizlik oranı yüzde 6,9, 2022 yılı işsizlik oranı yüzde 7,1 2023 yılı işsizlik oranı yüzde 7,1 ve 2024 yılı işsizlik oranının da yüzde 6,4 olarak gerçekleştiğini söyledi.

2025 yılı ocak-mart dönemi itibariyle İl Müdürlüğünün Manisa'da sunmuş olduğu iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 19 bin 684 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildiğini, 2 bin 673 işyeri ziyareti gerçekleştirildiğini, kamu ve özel sektörde toplam 5 bin 845 kişinin işe yerleştirilmesi hususunda aracılık faaliyetinin yerine getirildiğini anlatan İl Müdürü Günseli Tufan, açıklamalarının devamında, "2025 yılı ocak-mart dönemi İl Müdürlüğümüz iş kulübü iş ve meslek danışmanları tarafından 10 grupta 170 kişiye özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları hakkında eğitimler düzenlendi. Bunun yanında İl Müdürlüğümüz meslek danışmanlığı faaliyetleri kapsamında 24 eğitim kurumu ziyaret edilmiş, 1.815 kişiye de eğitim verilmiştir. İl Müdürlüğümüzün aktif ve pasif iş gücü hizmetleri kapsamında; 2025 yılı Ocak-Mart döneminde;

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık (KİPAP) Projesi ile şu ana kadar 8 firma ile protokol imzalanmış olup 14 katılımcı faydalanmaya başlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe'de duyurulan İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile protokol imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında 32 program düzenlenerek 1.392 kişilik kontenjan oluşturulmuştur. İşbaşı Eğitim Programları kapsamında 160 adet program açılmış 500 kişinin söz konusu programlar kapsamında işbaşında yetişmesi ve meslek edinmesi sağlanmış, katılımcı zaruri gider ödemesi ve genel sağlık sigorta primlerinin karşılanması kapsamında 11 milyon 64 bin 231,79 TL. destek sağlanmıştır. Özel politika gerektiren gruplar (kadınlar, gençler, uzun süreli issizler, engelliler gibi) başta olmak üzere, işsizlerin işgücü piyasasına geçişini sağlayacak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplini kazandırmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak kamu hizmetlerinin desteklenmesine yönelik uygulanan İş Gücü Uyum (İUP) Projesi kapsamında 32 program açılarak 2 bin 193 kişilik kontenjan açılmıştır. İşsizlik ödeneğinden ise 11 bin 2 kişi yararlanmıştır." dedi.

İl Mesleki Eğitim Politikaları gündemi kapsamında Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli tarafından yapılan sunumda, 2025 yılı faaliyetleri ile birlikte çeşitli eğitim kurumlarına ve eğitim programlarına dönük süreçler, yapılan iş ve işlemler ele alındı. Uğurelli, bunun yanında eğitim ve istihdam ilişkisi kapsamında mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin daha nitelikli yetiştirilmesi ve mezuniyet sonrası kendi alanlarında istihdama katılmaları ile ilgili hususlarda bilgi paylaşımında bulundu.

Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Buket İnce çocuk işçiliği konusunda kurula bilgi vererek yaptıkları çalışmalardan bahsetti. - MANİSA