İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama
Türkiye'de son dönemde restoranların yüksek fiyat politikaları eleştirilerin odağında. Son olarak Bursa'da İskender kebap yapan bir işletmede, "Kebap ile birlikte herhangi bir içecek alınmadığı takdirde servis edilen ilk çay ücrete tabidir" ifadesi tepki çekti. 1.5 porsiyon iskenderin 2.130 TL'ye satıldığı işletmede çay fiyatı ise 65 lira.
Bursa denildiğinde akla ilk gelenlerden biri İskender kebap oluyor. Osmanlı'nın ilk başkentine gidenler kebap yemeden dönmüyor. Ancak artık İskender yemek o kadar da ucuz değil. Üstelik çay da ikram statüsünden çıkarıldı.
Dört kişilik bir ailenin iskender kebap yemesi durumunda 3 bin lira gibi bir rakamı gözden çıkaracağı restoranda, "Kebap ile birlikte herhangi bir içecek alınmadığı takdirde servis edilen ilk çay ücrete tabidir" ifadesi tepkilerin odağında. Üstelik çay ücreti de çok tartışılacak cinsten. Küçük bir bardak çaya 65 TL istenirken; fincan çayın fiyatının da 150 TL olması dikkat çekti.