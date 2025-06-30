İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama

İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama
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Türkiye'de son dönemde restoranların yüksek fiyat politikaları eleştirilerin odağında. Son olarak Bursa'da İskender kebap yapan bir işletmede, "Kebap ile birlikte herhangi bir içecek alınmadığı takdirde servis edilen ilk çay ücrete tabidir" ifadesi tepki çekti. 1.5 porsiyon iskenderin 2.130 TL'ye satıldığı işletmede çay fiyatı ise 65 lira.

Bursa denildiğinde akla ilk gelenlerden biri İskender kebap oluyor. Osmanlı'nın ilk başkentine gidenler kebap yemeden dönmüyor. Ancak artık İskender yemek o kadar da ucuz değil. Üstelik çay da ikram statüsünden çıkarıldı.

Dört kişilik bir ailenin iskender kebap yemesi durumunda 3 bin lira gibi bir rakamı gözden çıkaracağı restoranda, "Kebap ile birlikte herhangi bir içecek alınmadığı takdirde servis edilen ilk çay ücrete tabidir" ifadesi tepkilerin odağında. Üstelik çay ücreti de çok tartışılacak cinsten. Küçük bir bardak çaya 65 TL istenirken; fincan çayın fiyatının da 150 TL olması dikkat çekti.

İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (31)

Haber Yorumlarıhayrullah sonel:

Hırsınızda boğulun kazacınızın bereketini görmeyin görgüsüz aç gözlüler

Yorum Beğen365
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Haber Yorumlarımenduh.bulur:

nasıl olsa yiyen var mantığıyla bizim halk da önünde bir saat kuyruk beklemeyi göze aldıkça 5 bin de olur 10 bin de zaten maksat karın doyurmak değil ki :)

Yorum Beğen228
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıİsmail Zeynep:

Kardeşim adam zorlamı satıyor? Bu adamları siz gösteriş meraklısı görgüsüz toplum bu hale getirdi. Bir ay boykot edin gitmeyin mekanlara bakın fiyatlar düşüyor mu düşmüyor mu? Ekonomi dipte tüketim tavan kimse rahatından taviz vermiyor sonrada ekonomiyi eleştiriyor. Nasılsan öyle yönetilirsin Nokta.

Yorum Beğen180
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıSer_hat:

Hiiiç işletmeye falan kızıp bağırmayın.Gidip zıkkımlanıyorsunuz sonra fahiş fiyat diye ağlıyorsunuz.yawrum gitmeyin ,yemeyin.Gidiyorsanız da ağlamayın...Siz gittiğiniz için bu aç gözlüler paraya doymuyor.

Yorum Beğen155
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarırk9rc8g895:

Türk halkını aptala döndüren bu işletmeleri kapatacaksın ahlaksızlar

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