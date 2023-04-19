İşinin patronu, çocuklarının annesi

Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, esnaf gezisi sırasında Banu Korkmaz ile tanışarak, hayat hikayesini dinledi. 3 çocuk annesi Banu Korkmaz tüm kadınlara ilham veren hayat hikayesini anlatarak yaşadığı zorluklardan bahsetti.

Kuyuluk Mahallesi'nde bulunan işletmesinde çiğköfte satarak geçimini sağlayan aynı zamanda kreşe para yetiştiremediği için çocuklarına annelik yapan Korkmaz, hem siparişleri hazırlıyor hem de gelen müşterilere çiğköfte servisi yapıyor. İşlerin yoğunluğu dışında 3 yaşındaki oğlu Sarp araz, 7 yaşındaki oğlu Ömer ve 12 yaşındaki kızı Ecem'e de zaman ayırıyor. Çoğu kez 12 yaşındaki Ecem'de annesine işleri hafifletmek için yardım ediyor. Tek başına her yere yetişmeye çalıştığını dile getiren Korkmaz, işletmesinin bir kısmını da çocukları için oyun alanı haline getirdiğini ifade etti. Bazı zamanlarda zorlandığını ifade eden Korkmaz, "Hem anneyim hem de işyerimdeki işleri yapmaya çalışıyorum. İster istemez zorlanıyorum. Maddi imkanlardan dolayı çocuklarımı kreşe vermekte güçlük çekiyorum. Bu sebeple işyerimde çocuklarıma da bakmak zorunda kalıyorum. Bu durumun güzel avantajları da var tabi. Çocuklarım göz önünde ne yaptıklarını ne yediklerini görebiliyorum. Daha fazla ilgilenebiliyorum. Bu iş yerim kendi dünyamda hem çocuklarımı yetiştirdiğim hem de maddi gücümü kazandığım bir yer. Kadın isterse her şeyi yapar, yeter ki istesin. Bu arada Başkanımız Neşet Tarhan bizleri sürekli ziyaret ediyor ve bugün de geldi kendisiyle sohbet ettik. Çalışmalarından memnunum, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Mezitlili kadınlar güçlü ve çalışkanlar"

Mezitli'de yaşayan kadınların girişimci ruhlu olduğunu dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Mezitli'deki kadınlar güçlüdür, çalışkandır. Esnaf gezisi sırasında ne zaman kadın işletmecilerle karşılaşsam mutlu oluyorum. Kadınların her alanda olması Mezitli'nin farkını gösteriyor. Banu hanım ile tanıştık. Çok güzel ve temiz bir iş yerini yapmış. Dışarda baktığımızda kadın elinin değdiği çok net görülebiliyor. Düzenli ve süslü bir mekan olmasının dışında bir bölümünü de çocuklarına bakmak için ayırmış. Böylesi güçlü kadınların ilçemizde olması bizleri gururlandırıyor. Kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - MERSİN