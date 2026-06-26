Avrupa'da yaygınlaşan ısı pompaları doğal gaza bağımlılığı azaltıyor

Avrupa'da ısı pompaları aracılığıyla sağlanan ısı miktarı, 2025'te Avrupa Birliğine (AB) Orta Doğu'dan gelen toplam LNG miktarının iki katına karşılık gelerek enerji ithalat maliyetlerinde 9,7 milyar avroluk tasarruf sağladı.

Avrupa'daki mevcut ısı pompası stoku, 200'den fazla tankerin taşıdığı sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) eşdeğer miktarda ısı sağlıyor.

AB'nin yıllık toplam LNG ithalatının yaklaşık yüzde 7'sini karşılayan bu kapasite, geçen yıl enerji ithalat maliyetlerinde 9,7 milyar avroluk tasarruf sağladı.

Avrupa Isı Pompası Birliği (EHPA) tarafından yayımlanan ve 21 Avrupa ülkesini kapsayan piyasa raporuna göre, ısı pompası satışları geçen yıl yüzde 13 oranında artarak 2,9 milyon üniteye ulaştı.

Bu yeni satışlarla Avrupa'daki toplam ısı pompası stoku 29,3 milyon üniteye yükseldi.

Raporda, yalnızca 2025'te kurulan 2,9 milyon yeni ünitenin tek başına 2,5 milyar metreküp (bcm) LNG ihtiyacını ikame ettiği belirtilirken, bu miktar AB'nin Orta Doğu'dan yaptığı gaz ithalatının yaklaşık yüzde 24'üne karşılık geliyor.

Almanya ve Fransa pazarın liderleri konumunda

Ülke bazlı veriler incelendiğinde, 2025'te büyüme hızında liderliği yüzde 50'lik artışla Almanya üstlendi. Almanya'da ilk kez ısı pompalarının ulusal ısıtma pazarındaki payı yüzde 50 seviyesine ulaşarak tarihi rekor kırdı. Danimarka'da ise ısı pompası satışlarında yüzde 36 artış kaydedildi.

Satış adedi bazında 528 bin üniteyle Fransa ilk sırada yer alırken, onu 423 bin üniteyle İtalya takip etti. Kurulu toplam stok miktarında da Fransa 7 milyon üniteyle zirvede bulunurken, İtalya 5 milyon üniteye yakın stokuyla ikinci sırada yer alıyor.

Her bin hane başına düşen satışlarda 46 satışla Litvanya ve 43 satışla Norveç başı çekiyor. Nüfus oranına göre kullanım yoğunluğunda ise Norveç her bin hane başına 650, Finlandiya ise 540 ısı pompasıyla Avrupa'nın en yoğun pazarları olmayı sürdürüyor.

Raporda yer alan veriler, 18 ana pazarın yanı sıra verileri sabit kabul edilen İrlanda, Macaristan ve Estonya'yı kapsıyor. Bu listeye henüz ana istatistiklere dahil edilmeyen Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya gibi 9 ülke daha eklendiğinde, 2025 toplam satışlarının 3,1 milyon üniteye kadar çıktığı tahmin ediliyor.

Sektör temsilcileri enerji güvenliğine vurgu yapıyor

EHPA Genel Direktörü Paul Kenny, raporda yaptığı konuya ilişkin değerlendirmesinde, kurulan her yeni ısı pompasının Avrupa'nın enerji güvenliğini pekiştirdiğini belirtti.

LNG'nin en pahalı enerji kaynaklarından biri olduğuna ve tedarikçilerin her zaman güvenilir olmadığına dikkati çeken Kenny, yeni verilerin Avrupalıların fosil yakıtla ısınmadan hızla uzaklaştığını gösterdiğini vurguladı.

AB Komisyonu'nun temmuzda yayımlanması beklenen elektrifikasyon paketi kapsamında, ısı pompaları ve elektrik üzerindeki vergi ile KDV oranlarının düşürülmesi için üye devletlere baskı yapması bekleniyor.

EHPA, raporda, AB yönetiminin bu teknolojiyi daha ekonomik hale getirmesinin enerji bağımsızlığı için kritik olduğunu vurguladı.