İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Kurban Bayramı'nda Rekor Yolcu Sığdırdı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Havalimanı, Kurban Bayramı döneminde 701 bin 178 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, ISG, bayram öncesi gerçekleştirdiği hazırlıkların yanı sıra terminal işletmecisinin ve Meydan Otoritesi HEAŞ'ın koordineli yürüttüğü çalışmalar sayesinde, Kurban Bayramı'nda yolcu yoğunluğu ve misafir beklentileri konularında sorun yaşamadı.

Arife gününden bayram bitimine kadar geçen 5-9 Haziran tarihleri arasında İSG'de yoğun bir uçuş trafiği yaşandı. 3 bin 895 uçuşun gerçekleştiği bu dönemde, iç hatlarda 316 bin 477, dış hatlarda ise 384 bin 701 olmak üzere toplam 701 bin 178 yolcu ağırlandı.

Bayram sürecinde, 5 Haziran'da 796 yolcu uçağı uçuşu (kargo ve diğer uçuşlarla toplam 820 uçuş) ve 144 bin 590 yolcu sayısıyla, şirketin günlük uçuş ve yolcu sayısı rekoru yenilendi.