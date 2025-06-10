İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Kurban Bayramı'nda Rekor Yolcu Sığdırdı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Kurban Bayramı'nda Rekor Yolcu Sığdırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Kurban Bayramı döneminde toplam 701 bin 178 yolcuya hizmet verdi. 5-9 Haziran tarihleri arasında iç hatlarda 316 bin 477, dış hatlarda ise 384 bin 701 yolcu taşındı. 5 Haziran'da ise 796 uçuş gerçekleştirildi ve 144 bin 590 yolcu ile günlük uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Havalimanı, Kurban Bayramı döneminde 701 bin 178 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, ISG, bayram öncesi gerçekleştirdiği hazırlıkların yanı sıra terminal işletmecisinin ve Meydan Otoritesi HEAŞ'ın koordineli yürüttüğü çalışmalar sayesinde, Kurban Bayramı'nda yolcu yoğunluğu ve misafir beklentileri konularında sorun yaşamadı.

Arife gününden bayram bitimine kadar geçen 5-9 Haziran tarihleri arasında İSG'de yoğun bir uçuş trafiği yaşandı. 3 bin 895 uçuşun gerçekleştiği bu dönemde, iç hatlarda 316 bin 477, dış hatlarda ise 384 bin 701 olmak üzere toplam 701 bin 178 yolcu ağırlandı.

Bayram sürecinde, 5 Haziran'da 796 yolcu uçağı uçuşu (kargo ve diğer uçuşlarla toplam 820 uçuş) ve 144 bin 590 yolcu sayısıyla, şirketin günlük uçuş ve yolcu sayısı rekoru yenilendi.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!

2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!
Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi

Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor

İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena'yı mezarında da rahat bırakmadılar
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Deniz Seki sahnelere fit döndü: 2 ayda 15 kilo verdi!

İki ayda 15 kilo veren Deniz Seki'nin zayıflama sırrı ortaya çıktı
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü

Yıllar sonra ilk! Serdar Ortaç'ı görenler gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.