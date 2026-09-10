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İş ve yatırım ortamı kurumsal ve dijital adımlarla güçlendirilecek

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- Orta Vadeli Program'a göre Yatırım Koordinasyon ve Uzlaştırma Kurulu, yatırım süreçlerindeki idari ve uygulamaya ilişkin sorunları yargı veya tahkime taşınmadan önce eş güdüm ve uzlaşı yoluyla ele alacak Farklı idarelerin denetim faaliyetlerini toplulaştırmak ve mükerrerlikleri önlemek amacıyla Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak Teknoloji tabanlı girişimlerin kurulmasını teşvik etmek üzere şirket kuruluş kolaylığı ve başlangıç aşaması muafiyetleri sağlayan "Dijital Şirket" uygulaması hayata geçirilecek

Türkiye'de yatırımcılar ile kamu arasındaki sorunların çözümü için Yatırım Koordinasyon ve Uzlaştırma Kurulu, piyasa denetiminde uygulama birliği için de Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu oluşturulacak, teknoloji girişimlerinin kuruluşunu kolaylaştırmak amacıyla "Dijital Şirket" uygulaması devreye alınacak.

AA muhabirinin 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'dan (OVP) derlediği bilgiye göre iş ve yatırım ortamında yatırımcıların karşılaştıkları sorunların etkin biçimde çözülmesi, bürokratik süreçlerde zaman ve maliyetlerin azaltılması hedefleniyor.

Bu kapsamda oluşturulacak Yatırım Koordinasyon ve Uzlaştırma Kurulu ile yatırımcılar ve kamu idareleri arasındaki idari ve uygulamaya ilişkin sorunların yargı veya tahkim süreci öncesinde ele alınmasına yönelik bir mekanizma oluşturulacak.

İş ve yatırım süreçlerine ilişkin işlemler de kurulacak "tek durak ofis" aracılığıyla en aza indirilecek. Şirketlerin kuruluşundan tasfiyesine kadar karşılaştıkları idari yükler azaltılarak mevzuat sadeleştirilecek, kamu hizmetleri dijital, bütünleşik ve kullanıcı odaklı hale getirilecek.

Piyasa denetiminde kurumsal yapılanma

Program döneminde farklı idareler tarafından yürütülen piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin toplulaştırılması için Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak. Bu yapıyla uygulama birliğinin sağlanması ve mükerrerliklerin önlenmesi amaçlanıyor.

Elektronik ve perakende ticarette haksız ticari uygulamalara ilişkin düzenlemelere uyumun sağlanması için denetimler yaygınlaştırılacak. Elektronik ticaret potansiyelinin geliştirilmesi ve bu alanın daha güvenli hale getirilmesine yönelik mekanizmalar oluşturulacak.

Teknoloji tabanlı girişimlerin kurulmasını teşvik etmek üzere şirket kuruluş kolaylığı ve başlangıç aşaması muafiyetleri sağlayan "Dijital Şirket" uygulaması hayata geçirilecek. Sınai mülkiyet tescil süreçlerinde yapay zekadan yararlanılarak işlemler hızlandırılacak ve karar kalitesi artırılacak.

Konkordato uygulamasındaki aksaklıklar giderilecek

Ticari hayatta konkordato uygulamasından kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi ve bu kurumun kötüye kullanılmasının önlenmesine yönelik mevzuat çalışması yürütülecek. İcra ve iflas mevzuatı da günümüz şartları dikkate alınarak güncellenecek.

Uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümü yaygınlaştırılacak, alternatif çözüm yöntemleri güçlendirilecek. Etki analiziyle belirlenen yeni ihtiyaç alanlarında ihtisas mahkemeleri oluşturulacak.

Dijital çözüm platformları, çevrim içi uyuşmazlık ve elektronik duruşma yöntemleri geliştirilecek, elektronik tebligat uygulaması yaygınlaştırılacak. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ile uyumlaştırma süreci tamamlanacak.

Teknoloji yatırımları için hedef yatırımcılar belirlenecek

Uluslararası doğrudan yatırımların teknoloji, bilgi transferi, nitelikli istihdam ve ihracata katkısı gözetilerek hedef odaklı yatırım çekme politikaları uygulanacak.

Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi kapsamında tanımlanan nitelikli yatırım profillerine uygun hedef yatırımcılar belirlenecek.

Veri merkezleri, yapay zeka, yarı iletkenler, batarya teknolojileri, mobilite, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji ekipmanları ve ileri imalat yatırımlarının öncelikli alanlar olarak desteklenmesine devam edilecek.

Yatırımcıların yatırım yeri, izin, altyapı ve finansmana erişim süreçleri kolaylaştırılırken yerli tedarikçiler ve AR-GE ekosistemleriyle bağlantıları artırılacak.

Kaynak ülke çeşitliliğinin artırılması amacıyla Avrupa, Kuzey Amerika, Körfez, Asya-Pasifik ve Orta Asya başta olmak üzere farklı coğrafyalardan Türkiye'ye yönelen yatırımlar artırılacak.

Serbest bölgelerde yenilenebilir enerji kullanımını ve yeşil ekonomiye katkıyı artıracak düzenlemeler yapılacak, bilgi teknolojilerinden yararlanılarak iş süreçleri hızlandırılacak.

İFM için sürdürülebilir finans yol haritası

İstanbul Finans Merkezinin (İFM) uluslararası finansal işlemler, bölgesel fon yönetimi, fintek, katılım finans ve sürdürülebilir finans merkezi olarak konumlandırılması hızlandırılacak.

İFM'nin sürdürülebilir finans alanında uluslararası cazibe merkezi olmasına yönelik yol haritası hazırlanacak. Nitelikli uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki faaliyetlerini kolaylaştıracak, yatırım ve finansal işlemlere ilişkin hizmetlerin bütünleşik sunulmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecek.

İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü (FintechZone), Start in Türkiye, Tech Visa ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları gibi mekanizmalarla Türkiye'nin bölgesel girişimcilik ve finansal teknoloji merkezi olması desteklenecek.

Kaynak: AA
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