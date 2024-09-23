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İş Sanat, 'İstanbul'un Resmi' Sergisini Ankara'da Sanatseverlerle Buluşturuyor

İş Sanat, 'İstanbul'un Resmi' Sergisini Ankara'da Sanatseverlerle Buluşturuyor
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İş Sanat, büyük beğeni kazanan 'İstanbul'un Resmi' sergisini İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde sanatseverlere sunuyor. Sergi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında açıldı ve İstanbul'un 20. yüzyıl ortaları görsel belgelerini ziyaretçilere aktarıyor.

İş Sanat büyük bir beğeni kazanan ' İstanbul'un Resmi' sergisini İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ndeki Ankara Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturuyor.

İş Sanat'ın ' İstanbul'un Resmi' başlıklı sergisi, yaklaşık bir yıl boyunca Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin ilk süreli sergisi olarak, ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Bankanın Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndaki İstanbul temalı resimlerle Anadolu ve Avrupa yakalarından manzaraları sanatseverlere sunan sergiden geniş bir seçki, yolculuğuna Ankara'da devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Ankara ayağı kapsamında 21 Eylül Cumartesi günü Ankara Sanat Galerisi'nde açılan sergi, çoğunlukla 20. yüzyıl ortaları İstanbul'unun birer görsel belgesi de olan eşsiz eserler aracılığıyla ziyaretçileri İstanbul'un semtlerinde adım adım dolaştırıyor.

"Hafta sonu 3 farklı sergi"

Yapılan açıklamaya göre, Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi bu hafta sonu itibarıyla üç farklı sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Müzenin ikinci katındaki "İstikbalinizin Emniyeti - Türkiye'nin Bankasıyla Bir Asır" sergisini, üçüncü kattaki Ankara Sanat Galerisi'nde "İstanbul'un Resmi" sergisini ve 5'inci katta devam eden "Yazan-Çizen Latif Demirci" sergisini, pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.

İstanbul'un Resmi ve Yazan-Çizen Latif Demirci sergi kitaplarına, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları internet sitesinden, RHM Dükkan'dan, Pazarama'dan ve seçkin kitapçılardan ulaşılabilir. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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