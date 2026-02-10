Haberler

İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti
Güncelleme:
Anadolu Grubu Onursal Başkanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti.

Gruptan yapılan açıklamada, Anadolu Grubu ailesinin "yeri doldurulamayacak büyüğü" olarak nitelediği Kamil Yazıcı'nın bugün vefat ettiği belirtildi.

Yazıcı'nın cenazesinin, 11 Şubat'ta Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Yüzevler Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.

- İş hayatına 14 yaşında başladı

Nevşehir'de 1929'da doğan Kamil Yazıcı, iş hayatına 14 yaşında babasının bakkal dükkanında başladı. Askerlik görevi için geldiği İstanbul'da 1950'de iş insanı İzzet Özilhan ile tanışan Yazıcı, Anadolu Grubu'nun temellerini oluşturan ticaret ve sanayi şirketlerini kurdu.

Tahtakale'de oyuncak, hırdavat ve kırtasiye satışı yapılan toptancı dükkanıyla ticarete başlayan ortaklar, daha sonra ithalat ve sanayiciliğe adım attı. Çekoslovakya'dan (Çekya) Skoda kamyonetlerinin ve Jawa motosikletlerinin montajıyla otomotiv sektörüne giren Yazıcı ve Özilhan, farklı sektörlerde de faaliyet gösterdi.

Yazıcı, kalem ve kırtasiye sektöründe Adel'i hayata geçirirken, Isuzu kamyonet üretimi ve dünyaca bilinen markalarla geliştirilen işbirliği gibi adımlarla grubun büyümesinde rol oynadı. Ayrıca 1960'lı yılların sonunda holdingleşen grubun ilk Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Yazıcı, 2007'ye kadar görevi sürdürdü.

Ortağı İzzet Özilhan ile 1979'da Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nı kuran Yazıcı, Türkiye'ye 50'nin üzerinde eğitim kurumu, yurt, spor salonu, hastane ve sağlık ocağı kazandırılmasına öncülük etti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından 1997'de "Onursal Felsefe Doktora Derecesi" ile ödüllendirilen Yazıcı, aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Devlet Üstün Hizmet Madalyası aldı.

Anadolu Grubu yönetim kurulundaki görevini 2007'de ikinci nesle devreden ve Onursal Başkan olarak görevine devam eden Yazıcı'nın hayat hikayesi, "Ortak Akıl" adıyla kitaplaştırıldı.

Suzan Yazıcı ile evliliğinden 6 çocuğu bulunan Kamil Yazıcı, 13 torun sahibiydi.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Ekonomi
