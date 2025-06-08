Kibar Holding'in Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar hayatını kaybetti

Kibar Holding'in Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar hayatını kaybetti
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TÜRK sanayisinin önde gelen isimlerinden olan Kibar Holding'in Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, dün gece hayatını kaybetti.

TÜRK sanayisinin önde gelen isimlerinden olan Kibar Holding'in Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, dün gece hayatını kaybetti. Kibar'ın cenazesi bugün Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Türkiye'de sanayi sektörünün önde gelen isimlerinden olan Kibar Holding'in Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybetti. Kibar'ın cenazesi, bugün Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye eşi Semiha Kibar, çocukları, Ali Kibar, Aysun Kibar, Ahmet Kibar ve aile yakınları ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İstanbul Valisi Davut Gül ve iş insanları katıldı.

'KENDİSİNİ ÜLKESİNE ADAMIŞ BİR İNSANDI'

Oğlu Ali Kibar, "Kendisini ülkesine adamış bir insandı. Çok emekleri oldu, hayırları oldu. Çalışanlarının hepsini çocukları olarak gördü. Çok geniş bir aile olarak görülür. Ülkemize her zaman bir taş üstüne bir taş daha koymaya çalıştı. Böyle bir yaşam öyküsü. Allah herkese böyle güzel bir yaşam nasip etsin" dedi.

'BU ÜLKEYE ÇOK BÜYÜK ESERLER KAZANDIRDI'

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise, "Bizim hemşehrimizdi. Büyük sanayici, müteşebbis, bu ülkeye çok büyük eserler kazandırdı. Çok örnek bir insandı. Aile olarak çok mükemmel bir aile. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

ASIM KİBAR KİMDİR?

1933 yılında Kayseri'de doğan Asım Kibar, iş hayatına 1951 yılında manifatura ticaretiyle başladı. 1970 yılında İstanbul'da aile şirketini kurarak demir ticaretine yönelen Kibar, kısa sürede sanayi alanında Türkiye'nin en önemli iş insanlarından biri haline geldi. Bugün 24 şirketi bünyesinde barındıran Kibar Holding'in temellerini atan Kibar, 2014'ten bu yana Onursal Başkan olarak görev yapıyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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