İş dünyasından dikkat çeken uyarı: Asgari ücret ne kadar artarsa hayat pahalılığı da o kadar artar

Artar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Artar, Türkiye'de iş dünyasında giderek derinleşen yapısal sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Artar, hem çalışanların hem de işverenlerin mevcut ekonomik tablo karşısında ciddi memnuniyetsizlik yaşadığını ifade etti.

ÇALIŞAN DA PATRON DA MEMNUNİYETSİZ

Türkiye'de iş dünyasının ciddi bir ikilemle karşı karşıya olduğunu belirten Mücahit Artar, "Ortada bir işsizlik var ama çalışana da ulaşmakta zorlanıyoruz. Son dönemdeki ekonomik krizle birlikte herkesin maliyetleri arttı. Ama gençlerin bu ekonomik krizi görmezden gelen talepleri de var. Sanki ortada bir kriz yok, her şey gayet iyi. Bütün giderler masraflar arttı, ben de iki kat maaş isteyeyim. Bu karşılayabilecek bir piyasa yok. İşveren bunu nasıl karşılayacak. Son zamanlarda iş görüşmelerinde sıkça karşılaştığımı bir durum var; hemen işe gireyim, hemen büyük paralar kazanayım." ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET NE KADAR ARTARSA HAYAT PAHALILIĞI DA O KADAR ARTAR"

Asgari ücret görüşmelerine de değinen Artar, "Bildiğiniz gibi asgari ücret zam görüşmeleri süresindeyiz. Çalışanlar maaşlarının 2 kat, 3 kat artmasını istiyor. İşverenler bu maaşı ödeyemiyorum, artışı nasıl yapayım diyor. Şunu unutmayın asgari ücret ne kadar artarsa hayat pahalılığı da o kadar artar" dedi.