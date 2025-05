İş Dünyası ve STK'lar 1 Mayıs'ı Kutladı

İş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları (STK) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üretim hayatının tüm tarafları açısından, ekonominin ve toplumun refahı için çalışma barışının ve uyumunun büyük önem taşıdığını bildirdi.

Çalışanlar ile işverenler arasındaki işbirliği ve diyalogun hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, "Büyük değişikliklerin yaşandığı bu çağda, buna her zamankinden daha fazla önem vermemiz gerektiğini vurgulayarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da "Üreten, değer katan, alın teriyle ülkemizin yarınlarına katkı sunan tüm emekçilerin Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum." mesajını paylaştı.

"İşçiler, alın teri ve emeğiyle Türkiye'yi büyüten emekçiler"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda alın teri ve emeğiyle Türkiye'yi büyüten tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da "En büyük sermayesi emek ve alın teri olan, her daim görevini fedakarlıkla yerine getirerek üreten ve güçlü Türkiye'nin inşasında önemli rol oynayan işçi kardeşlerimizin ve tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan paylaşımda da "Ülkemizin büyümesi ve kalkınması için alın teri döken tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyoruz." denildi.

"Emek, toplumun refahını yükselten en temel güçtür"

Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kap ise Hazreti Peygamber'in "İşçinin ücretini, alın teri kurumadan önce ödeyiniz" buyurduğunu belirterek, asırlardır süregelen bir ahlak ve adalet anlayışının mirasçısı olduklarını vurguladı.

Kap, "Emeğiyle üreten, alın teriyle hayatı inşa eden tüm çalışanlarımızı saygıyla selamlıyoruz. İnanıyoruz ki; güçlü bir ekonomi, değer gören emekle mümkündür. Emeğin karşılık bulduğu, adaletin ve hakkaniyetin esas alındığı bir iş dünyası hepimizin ortak idealidir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı (İSTİB) Ali Kopuz da hiçbir başarı ve üretimin emeksiz olmayacağını kaydederek, "Bu nedenle emeğin anlamı, yalnızca fiziksel çabayla sınırlı değildir. Emek; aynı zamanda zihinsel, duygusal ve ahlaki bir değerdir ve toplumun refahını yükselten en temel güçtür." açıklamasında bulundu.

Hazreti Peygamber'in "Hiç kimse elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir" buyurduğunu aktaran Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bundan da anlıyoruz ki, emek kutsaldır ve alın teriyle yoğrulan her ürün, her hizmet emekçinin özverisini taşır. Öte yandan işçi ve işveren arasındaki bağların, işbirliği temelinde şekillendiğini unutmamalıyız. İşverenlerimizin sürdürülebilirlik ve verimlilik hedeflerine ulaşabilmesi, ancak huzurlu ve motive olmuş çalışanlarla mümkündür. Aynı şekilde emekçilerimizin daha adil bir yaşam sürmesi, daha iyi çalışma koşullarına sahip olması iş dünyasının sorumluluklarındandır. Bu yüzden hakkaniyet temelli bir anlayışla, her bir kardeşimizin emeğinin değerini bilerek daha adil bir toplum ve daha müreffeh bir vatan ülküsü yolunda hep birlikte gayret göstermekle mükellefiz."