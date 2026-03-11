İş dünyası, KOBİ'lere desteklerin sektör bazlı kurgulanmasını "doğru yaklaşım" olarak değerlendiriyor

İş dünyası KOBİ'lere yönelik desteklerin sektör bazlı kurgulanmasının doğru bir yaklaşım olduğuna, destek mekanizmalarının kapsayıcı ve erişilebilir olmasının önemine işaret etti.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinden (GGYD) yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin geleneksel iftar yemeği, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir restoranda yapıldı. Programa, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

GGYD Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, buradaki konuşmasında, son dönemde KOBİ'lere yönelik desteklerin, sektör bazlı kurgulanmasını doğru bir yaklaşım olarak gördüklerini belirtti.

Her sektörün ihtiyaç dinamiklerinin farklı olduğuna işaret eden Allıoğlu, "Bazı sektörler için uygun maliyetli finansmana erişim daha kritik bir mesele olurken, emek yoğun sektörlerde ise istihdamı korumaya yönelik destekler işletmeler açısından daha anlamlı olabiliyor. Sahadan aldığımız geri bildirimlerde de bu farklı ihtiyaçların açıkça görüldüğünü söyleyebiliriz. İş dünyasının genel beklentisi, destek mekanizmalarının mümkün olduğunca kapsayıcı ve erişilebilir olması. KOBİ'ler, hem üretim hem de istihdam açısından ekonomimizin bel kemiğini oluşturuyor. Bu nedenle finansman imkanlarının güçlendirilmesi ve istihdamı destekleyen politikaların birlikte ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi, büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Yeni kurulan girişimlerin yaklaşık 3'te 1'i toptan ve perakende ticaret alanında

Allıoğlu, Türkiye'de gençlerin girişimciliğe ilgisinin de giderek arttığını bildirdi. Özellikle teknoloji, e-ticaret ve dijital hizmetler gibi alanlarda üniversite mezunlarının kendi işini kurma fikrine daha sıcak baktığına değinen Allıoğlu, yeni kurulan girişimlerin önemli bir kısmının ticaret, ulaştırma ve lojistik gibi sektörlerde yoğunlaştığını aktardı.

Yeni kurulan girişimlerin yaklaşık 3'te 1'inin, toptan ve perakende ticaret alanında faaliyet gösterdiğinin altını çizen Allıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu da genç girişimcilerin çoğu zaman daha hızlı nakit akışı sağlayabilecek alanlara yöneldiğini gösteriyor. Bugün üniversite mezunları için girişimcilik giderek daha cazip bir seçenek haline geliyor. Ancak, gençlerin fikirlerini hayata geçirebilmesi için finansmana erişimin kolaylaştırılması, mentörlük mekanizmalarının güçlendirilmesi ve üniversite-sanayi işbirliklerinin artırılması büyük önem taşıyor. Doğru destek ekosistemi oluşturulduğunda Türkiye'de genç girişimcilerin, çok daha güçlü başarı hikayeleri ortaya çıkaracağına inanıyoruz."