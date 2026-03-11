Haberler

İş dünyası, KOBİ'lere desteklerin sektör bazlı kurgulanmasını "doğru yaklaşım" olarak değerlendiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İş dünyası KOBİ'lere yönelik desteklerin sektör bazlı kurgulanmasının doğru bir yaklaşım olduğuna, destek mekanizmalarının kapsayıcı ve erişilebilir olmasının önemine işaret etti.

İş dünyası KOBİ'lere yönelik desteklerin sektör bazlı kurgulanmasının doğru bir yaklaşım olduğuna, destek mekanizmalarının kapsayıcı ve erişilebilir olmasının önemine işaret etti.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinden (GGYD) yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin geleneksel iftar yemeği, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir restoranda yapıldı. Programa, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

GGYD Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, buradaki konuşmasında, son dönemde KOBİ'lere yönelik desteklerin, sektör bazlı kurgulanmasını doğru bir yaklaşım olarak gördüklerini belirtti.

Her sektörün ihtiyaç dinamiklerinin farklı olduğuna işaret eden Allıoğlu, "Bazı sektörler için uygun maliyetli finansmana erişim daha kritik bir mesele olurken, emek yoğun sektörlerde ise istihdamı korumaya yönelik destekler işletmeler açısından daha anlamlı olabiliyor. Sahadan aldığımız geri bildirimlerde de bu farklı ihtiyaçların açıkça görüldüğünü söyleyebiliriz. İş dünyasının genel beklentisi, destek mekanizmalarının mümkün olduğunca kapsayıcı ve erişilebilir olması. KOBİ'ler, hem üretim hem de istihdam açısından ekonomimizin bel kemiğini oluşturuyor. Bu nedenle finansman imkanlarının güçlendirilmesi ve istihdamı destekleyen politikaların birlikte ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi, büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Yeni kurulan girişimlerin yaklaşık 3'te 1'i toptan ve perakende ticaret alanında

Allıoğlu, Türkiye'de gençlerin girişimciliğe ilgisinin de giderek arttığını bildirdi. Özellikle teknoloji, e-ticaret ve dijital hizmetler gibi alanlarda üniversite mezunlarının kendi işini kurma fikrine daha sıcak baktığına değinen Allıoğlu, yeni kurulan girişimlerin önemli bir kısmının ticaret, ulaştırma ve lojistik gibi sektörlerde yoğunlaştığını aktardı.

Yeni kurulan girişimlerin yaklaşık 3'te 1'inin, toptan ve perakende ticaret alanında faaliyet gösterdiğinin altını çizen Allıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu da genç girişimcilerin çoğu zaman daha hızlı nakit akışı sağlayabilecek alanlara yöneldiğini gösteriyor. Bugün üniversite mezunları için girişimcilik giderek daha cazip bir seçenek haline geliyor. Ancak, gençlerin fikirlerini hayata geçirebilmesi için finansmana erişimin kolaylaştırılması, mentörlük mekanizmalarının güçlendirilmesi ve üniversite-sanayi işbirliklerinin artırılması büyük önem taşıyor. Doğru destek ekosistemi oluşturulduğunda Türkiye'de genç girişimcilerin, çok daha güçlü başarı hikayeleri ortaya çıkaracağına inanıyoruz."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu sayı verdi