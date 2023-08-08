İş Bankası Yılın İlk 6 Ayında Büyüme Kaydetti

Türkiye İş Bankası, yılın ilk 6 ayında finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın aktif büyüklüğü yüzde 38,2 artarak 1,9 trilyon TL seviyesine yükseldi. İş Bankası, ekonomiye toplam 1,3 trilyon TL kaynak sağladı. Özkaynak büyüklüğü ise 208,5 milyar TL'ye ulaştı.

Türkiye İş Bankası yılın ilk 6 ayının finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre bankanın aktif büyüklüğü Haziran 2023 itibarıyla yıl sonuna göre yüzde 38,2 artırarak 1,9 trilyon TL seviyesine yükseldi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2023 yılının ilk yarı finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Yüz yıla yakın tecrübemizin yanı sıra, çağın ihtiyaçlarına uygun yetkin insan kaynağımız, dinamik iş modelimiz, modern ve sağlam teknoloji altyapımızla ekonomiye kesintisiz destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

EKONOMİYE TOPLAM 1,3 TRİLYON TL KAYNAK SAĞLANDI

Bankanın, Haziran sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 967,4 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 342,5 milyar TL'ye ulaştı. Böylelikle ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 1,3 trilyon TL oldu.

Bankanın toplam mevduat hacmi, Haziran 2023 döneminde 1,3 trilyon TL olarak gerçekleşti. TP mevduat hacmi ise yıl sonuna göre yüzde 41,1 oranında artarak 545 milyar TL'ye yükseldi.

Banka, Haziran ayında, 388 milyon Euro ve 224 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti. Söz konusu işlemde, performans kriterleri küçük ve orta ölçekli kadın girişimlerine sağlanacak kredi tutarı ile depremden etkilenen bölgede kullandırılacak tüketici kredisi tutarı olarak belirlendi.

Banka ayrıca, deprem felaketinden etkilenen bölgeye yönlendirilmek üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 109 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzaladı. İş Bankası, deprem felaketinden etkilenen bölgeye aktarılacak finansmanla, iyileşmeye kalıcı katkı sağlamayı hedefliyor.

ÖZKAYNAK BÜYÜKLÜĞÜ 208,5 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Tarım ve girişimciliği stratejik öncelikleri arasına alan banka, "İmece Çalıştayları"nı bu dönemde "Tohum" temasıyla sürdürdü. Ayrıca, teknolojiyi, tarımı ve finansı bir araya getirerek çiftçilere yenilikçi çözümler sunan banka, Tarım İhtisas Şubelerini yaygınlaştırdı.

İş Bankası, 2023 yılının ilk yarısında, İşCep'e eklenen yeni uygulama ile Dijital Teminat Mektubu devrini başlattı. Söz konusu yenilikçi ürün, teminat mektuplarının başvuru, kredi, fiyatlama ve düzenleme süreçlerinin dakikalar içinde tamamlanarak muhataplarına gönderilmesini mümkün kılıyor.

Yılın ilk 6 ayında 31,5 milyar TL düzeyinde kar eden bankanın özkaynak büyüklüğü 208,5 milyar TL'ye ulaşırken, sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 21,3 seviyesinde gerçekleşti.