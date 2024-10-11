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İş Bankası UK 50. Yılını Kutladı: Türkiye-İngiltere Ticaret Hedefi 30 Milyar Dolar

İş Bankası UK 50. Yılını Kutladı: Türkiye-İngiltere Ticaret Hedefi 30 Milyar Dolar
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İş Bankası'nın İngiltere'deki şubesi İşbank UK, 50. yılını Londra'da düzenlenen etkinlikle kutlayarak Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaretin 20 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkmasını hedeflediklerini duyurdu.

Türkiye İş Bankasının İngiltere'de faaliyet gösteren şubesi İşbank UK, ülkedeki 50. yıl dönümünü kutladı.

Başkent Londra'da düzenlenen özel etkinlikte konuşan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretin 20 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve bunun 30 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

İki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine karar verildiğini anımsatan Ertaş, Türkiye'nin, İngiliz hükümetinin serbest ticaret anlaşmasını güncellemeye karar verdiği 6 ülkeden biri olduğunu aktardı.

Ertaş, yatırım tarafında daha fazla ortaklık gördüklerini ve Birleşik Krallık'ın Türkiye'deki en büyük üçüncü yabancı yatırımcı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu ülkede ve başkentte güçlü bir Türk iş topluluğumuz var. Her iki tarafta da artan ticaret ve yatırımları görüyoruz. Her zaman zorluklar oluyor. 20. yüzyıla bakarsanız, büyük bir savaşa, uzun yıllar süren Soğuk Savaş'a tanık olduk. Türkiye'yi çevreleyen birçok savaşa tanık olduk. Kaç kez ekonomik şoklara tanık olduğumuzu bilmiyorum. Ancak tüm zorluklara rağmen dirençli bir toplumuz. Düştüğümüzde hızla ayağa kalktık ve her zaman ilerlemeyi başardık. ve bir birey olarak, bu topluluğun bir üyesi olarak, Türk iş dünyasının, bir bütün olarak toplumumuzun azmi ve direncine güçlü bir şekilde inanıyorum."

"Ekonomik verilerde iyileşme görüyoruz, bankacılık sermaye yeterliliği sağlam"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ozan Gürsoy ise bankanın İngiltere'deki 50 yıllık yolculuğunu anlatarak, Londra'daki Türk toplumunun da İşbank UK'in büyümesinde önemli faktör olduğunu söyledi.

Gürsoy, İşbank UK'in yarım asır önce atılan sağlam temellerinin Birleşik Krallık'taki vizyon ve stratejilerini şekillendirmeye devam ettiğini dile getirdi.

Bu girişimin arkasındaki nedenin yalnızca finansal büyüme olmadığını kaydeden Gürsoy, "Türk ve İngiliz işletmeleri için bir kapı açmak, sınır ötesi işlemleri mümkün kılmak ve ekonomik ilişkileri teşvik etmektir." dedi.

Gürsoy, İşbank UK'in ödeme sistemi lisansı olan bir şirket alacağını ve kitlesel pazara ulaşmayı hedefleyen Birleşik Krallık merkezli bir dijital bankacılık girişimi kurduklarını belirterek, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Son birkaç yıldır ülkede önemli zorluklar yaşandı, yüksek enflasyon, düşük rezervler, gevşek para politikası, yüksek cari açık ve uzun vadeli ortalamanın altında büyüme gibi. İleriye dönük yatırım kararları bu istikrarsız zemin üzerinde alınmak zorundaydı. Hala yapılması gereken çok şey var ve bunu biliyoruz. Ancak uygulanan son ekonomi politikasına hak ettiği krediyi vermemiz gerekiyor. Farklı göstergelere dayanarak, ekonomide gerçekten iyileşme işaretleri görüyoruz. Merkez Bankası rezervleri iyileşiyor. Ödemeler dengesinde ani bir bozulma tehdidi yok. Kredi derecelendirme kuruluşlarından not artırımları görüyoruz. Tüketicilerin genel borçluluk seviyesi yüksek ancak bankacılık sektörünün kredi portföyünü yeniden yapılandırma kapasitesi, bu dezenflasyon sürecindeki geçişte bir can simidi olacak. Bankacılık sistemi sermaye yeterliliği, likidite ve varlık kalitesi açısından sağlam."

İşbank UK Genel Müdürü Mete Uluyurt, İşbank UK'in, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretin büyümesi ve ilişkilerin derinleşmesinin merkezinde yer aldığını dile getirdi.

Bankanın 50 yılında çeşitli ekonomik zorluk ve finansal krizlerin atlatıldığını, değişen düzenlemelere uyum sağlandığını kaydeden Uluyurt, "Sadece burada değil, Türkiye'de de. Bazen her iki ülkede aynı anda yönetmek zorunda olduğumuz zorlu ekonomik koşullarla karşılaştık. Ancak buna rağmen dayanıklılığımızı sürdürdük. Bu dayanıklılık, sadece ısrarcı bir irade sergilemek değil, aynı zamanda içinde bulunduğumuz ekosisteme değer sağlama eylemiydi." diye konuştu.

Etkinliğe, Londra'daki Türk iş dünyasının temsilcileri katıldı.

İşbank UK

Temsilcilik ofisi olarak 1974'te kurulan İşbank UK, 1983'te tam hizmet veren bir şubeye dönüşerek, bireylere ve işletmelere kapsamlı finansal çözümler sunmaya başladı.

İşbank UK geçen 50 yılda, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki sınır ötesi işlemleri kolaylaştırmada ve ekonomik ortalıkları derinleştirmede rol oynadı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi

Birleşik Krallık Etkinlikler İş Bankası Türkiye Ekonomi Finans Londra

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