İş Bankası'ndan Girişimcilere Yeni Fırsatlar: Workup Programı Başvuruları Başladı

TÜRKİYE İş Bankası, ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 13'üncü dönemi için başvuruların 30 Nisan Çarşamba gününe kadar kabul edileceğini duyurdu.

İş Bankası, 2017 yılından bu yana devam eden Workup Girişimcilik Programı'nın 13'üncü döneminin önceki dönemlere göre farklı bir yaklaşımla hayata geçirileceğini aktardı. Programın yeni döneminde, dikey bağımsız Workup, tarım teknolojileriyle ilgili Workup Agri, oyun teknolojileri alanındaki girişimleri hızlandırmayı amaçlayan Workup Gaming ve sürdürülebilirlik ile sosyal etki odaklı Workup4Future programları tek çatı altında toplanacak.

Workup'ta ödeme sistemleri, blok zinciri, fintek, yapay zeka, tarım teknolojileri, oyun teknolojileri ve sürdürülebilirlik dikeyinde ürün/hizmet geliştiren teknoloji girişimleri yer alacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Programın başvuru ve ilk değerlendirmesi, Entrapeer platformundan yapılacak. Entrapeer'ın yapay zeka ajanları ve gelişmiş skorlama algoritmaları sayesinde detaylı şekilde incelemenin yapılacağı süreçte programın yenilikçi ve etkili girişimlerle buluşması sağlanırken, girişimcilerin de büyüme yolculuklarında doğru fırsatlarla karşılaşmalarına imkan tanınacak.

"Tenity ve Invexen yürütücülüğünde, Yapay Zeka Fabrikası desteğiyle gerçekleştirilecek programa seçilecek girişimler, ön değerlendirmenin ardından Workup takımı, Workup mentorları, paydaşlar ve yatırımcıların değerlendirmeleriyle belirlenecek.

"Programa kabul edilmeleri sonrası girişimlerin güncel durumları ve desteğe ihtiyaç duydukları konular birebir görüşmeler ile tespit edilecek. Uygun eşleştirmeler ve yönlendirmeler yapılarak girişimlere ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilmiş bir program hazırlanacak."

Seçilen girişimler 6 ay boyunca şu olanaklara sahip olacak:

"Alanlarında uzman kişilerden mentorluk,

"İş Bankası Grubu iştirakleri başta olmak üzere iş birliği,

" İş Bankası'nın kurucusu ve yatırımcısı olduğu fonlar başta olmak üzere yatırım imkanlarına erişim,

"Tecrübeli girişimcilerle deneyim paylaşımı, teknik çalıştaylar ve ilham etkinlikleri,

"İş Kule Workup Alanı'nda ücretsiz ofis imkanı

"Ücretsiz bulut sunucu kullanım hakkı ve altyapı destek paketleri,

"Yurt içi ve yurt dışı fiziki ya da online etkinliklere katılım,

"Basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma olanaklarına sahip olacak."

Seçilen girişimler İş Bankası Girişimcilik Şubelerinin desteğinin yanı sıra yerli ve global iş ortaklarının startup'lara yönelik sunduğu çözüm ve hizmetlerini ücretsiz ya da indirimli kullanma hakkı elde edecek.

Girişimcilerin hızlanmalarına ve ölçeklenmelerine yardımcı olan Workup, bugüne kadar 17 bine yakın başvuru aldı, programlardan 150 girişim mezun oldu. Mezun girişimlerin 68'i, farklı yatırımcılardan yaklaşık 38 milyon ABD doları fon sağladı.

Workup'ın yeni dönemi için başvurular, 30 Nisan'a kadar workup.ist üzerinden yapılabilecek.