İranlı Turistlerin Van Ekonomisine Katkısı Arttı

VAN'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanarak gelen İranlı turistler, kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. İki ülke arasında mart ayında başlayan tren seferleriyle birlikte bu yılın ilk 9 ayında kente giriş yapan turist sayısında önemli oranda artış oldu. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, geçen yılın ilk 9 ayında 517 bin 79 İranlı giriş yaparken, bu yıl bu rakamın 572 bin 741'e yükseldiğini söyledi.

Ülkelerindeki resmi tatil günlerini Van'da geçiren İranlı turistler gündüzleri alışveriş yapıyor, akşamları ise kaldıkları otellerde ya da eğlence merkezlerinde eğleniyor. Turistlerin gelişi ile birlikte son yıllarda esnafın yüzü de gülüyor. 2024 yılının ilk 9 ayında 517 bin 79 İranlı Kapıköy'den giriş yaparken, bu yıl 9 Mart'ta başlayan tren seferleriyle birlikte bu rakam 572 bir 741'e ulaştı. Resmi tatil döneminde Van'daki otellerin doluluk oranları zaman zaman yüzde 90'nın üzerine çıkıyor.

'BU YIL İLİMİZE 55 BİN 600 TURİST DAHA FAZLA GELDİ'

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, geçen yılın ilk 9 ayına göre ve bu yıl 55 bin İranlı turistin daha fazla giriş yaptığını, bunda tren seferlerinin de etkisinin olduğunu söyledi. Çeliktaş, "Bu yılın ilk 9 ayında 11 bin 872'si trenle toplam 572 bin 741 turist kentimize giriş yaptı. Geçen yıla göre 55 bin 600 civarında bir artış var. Bu yılki hedefimiz bir milyon turistin gelmesiydi, ancak bu rakama ulaşamadık. Bu da daha önce İran-İsrail arasındaki savaş ve Suriye'de yaşanan sıkıntılardan kaynaklandı. Bu yılın ilk 9 ayında turistlerin giriş sayısında artış var, ama bizim istediğimiz gibi olmadı. Kapıköy Gümrük Kapısı, Türkiye'deki sınır kapıları arasında giriş-çıkışlarda 6'ncı sırada yer alıyor. Bu kapı ilimiz ekonomisinin can damarı diyebilirim" dedi.

'ÜLKEMİZİN EKONOMİSİNE ÇOK CİDDİ KATMA DEĞER SAĞLAYACAKTIR'

Van'daki esnafın büyük bölümünün geçimini İran'dan gelen turistlerle sağladığını anlatan Çeliktaş, "Van'ın hizmet sektörü yaklaşık yüzde 63 civarındadır. Daha sonra da sanayi ve tarım yer alıyor. Yani turizm bizim esnafımızın yüzünü güldüren, bizi mutlu eden, canlı tutan bir gelir kaynağı. Sınır kapısının randımanlı hale getirmemiz gerekiyor. Daha çok turistin gelmesi için sosyal ve kültürel aktiviteleri daha çok yapmalıyız. Gelen turist aciz olmamalı, rahat etmeli. İran'la olan sınırımız yaklaşık 300 kilometredir. Burada sadece bir sınır kapımız var. Başkale ve Çaldıran ilçelerimizde de iki sınır kapısı için talebimiz var. Bu sınır kapıları da açılırsa ilimiz ve ülkemizin ekonomisine büyük katma değer sağlar. Uluslararası ilişkilerde giriş çıkışların çok önemli olduğunu biliyoruz. Biz bu kapıların sadece İran'a değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetlerine de uzandığını biliyoruz. Yani buradaki potansiyelimiz ilimiz ve ülkemizin ekonomisine çok ciddi katma değerler sağlayacaktır" diye konuştu.

7 yıllık tarihi olan Van'ın 3 bin yıl önce Urartulara başkentlik yaptığını söyleyen Çeliktaş, "İlimiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Dolayısıyla İranlılar buraya gezmeye, görmeye, tanımaya geliyor. Gelenler buradan mutlu olup geri gidiyor. Sınır kapısındaki altyapıları daha çok güçlendirmemiz gerekiyor. Sosyal ve kültürel anlamda bu zenginliklerimizi onlara aktarabilirsek, gerçekten Van ilimiz daha çok gelişmiş olacak. İlimizin ekonomisine, bölgemizin ekonomisine, ülkemizin ekonomisine çok ciddi anlamda katkıları var" dedi.

'SEFERLERDEKİ VAGON VE YOLCU SAYISINDA ARTIŞ OLURSA DAHA ÇOK TURİST GELİR'

İran ve Türkiye arasındaki mart ayında başlayan tren seferleriyle birlikte bu yıl turist sayısında artış olduğunu anlatan Çeliktaş, "Haftanın iki günü bu seferler yapılıyor. Her bir seferde yaklaşık 200 yolcu kapasitesi var. Tren seferlerinde hem vagon hem de yolcu sayılarında artış olursa daha çok turist gelir ve önümüzdeki yıl hedeflediğimiz 1 milyon turiste ulaşmış oluruz. Daha önce günübirlik ticaret için İran'a gidip gelen yerli vatandaşlarımızın sayılarında bu yıl büyük azalma var. Geçen yılın ilk 9 ayında 222 bin kişi İran'a günübirlik ticaret için giderken, bu rakam bu yıl 100 bine düştü. Bunun nedeni ile haçların yüksek olması. İran sınıra 100 kilometre uzaklığı bulunan kentlerde yaşayan vatandaşlardan harç pul ücretini almıyor. Biz de aynı uygulamayı talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.