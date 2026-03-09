Haberler

İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir

Güncelleme:
ABD-İsrail'in saldırıları karşısında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması uluslararası petrol ve doğal gaz fiyatlarını artırmaya başladı. Wall Street Journal'da yayınlanan bir analize göre, dünya petrol ticareti için hayati önemi bulunan Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması halinde, petrol fiyatları varil başına 215 dolarlık rekor seviyeyi aşabilir.

PETROL FİYATLARI ARTIYOR

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık veren İran, küresel enerji ticaretinin en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nı trafiğe kapattı. Bölgede askeri gerilimin tırmanmasıyla birlikte dünya petrol sevkiyatı durma noktasına gelirken, Brent petrol fiyatları piyasaların açılmasıyla birlikte sert bir yükselişe geçti. Enerji koridorunun kapanması, küresel piyasalarda büyük bir arz endişesi yarattı.

WSJ: 215 DOLARI AŞABİLİR

Wall Street Journal'da yayınlanan son analize göre, boğazın uzun süre kapalı kalması halinde petrol fiyatlarının varil başına 215 dolarlık tarihi rekoru aşabileceği öngörülüyor. Uzmanlar, sevkiyatın normale dönmemesi durumunda sadece akaryakıt fiyatlarının değil, küresel enflasyonun da kontrol edilemez bir noktaya ulaşabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Turan Yiğittekin
Haberler.com


