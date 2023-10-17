İran Dışişleri Bakanlığı Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni destekliyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ticareti artırabileceğini ve ekonomik işbirliğini genişletebileceğini belirtti. Kenani, İran'ın bu inisiyatifi memnuniyetle karşıladığını ve uygulamaya katkıda bulunduğunu söyledi.

1. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün konuşmasından çeşitli görüntüler

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin güzergahta yer alan ülkeler arasında ticareti artırmaya ve ekonomik işbirliğini genişletmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Kenani, Pazartesi günü İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Beijing'de düzenlenecek 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıldönümü hakkındaki bir soruyu yanıtlarken söz konusu açıklamayı yaptı.

İran'ın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni memnuniyetle karşıladığını ve uygulanmasına katkıda bulunduğu kaydeden Kenani, ülkesinin bu tür inisiyatiflerin ortak bölgesel ve küresel çıkarları dikkate aldığına inandığını vurguladı.

Sözcü, İran'ın bu bakımdan Çin'le iyi bir iletişim ve etkileşiminin olduğunu belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tahran'dan bildiriyor. (XHTV)