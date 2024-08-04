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İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi

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İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birimlerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu maddelerin yasadışı trafiğini önleyerek gençlerimizin zehirlenmesine karşı yürütülen kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." denildi.

Ticaret Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucu maddenin Gümrükler Muhafaza ekiplerince ele geçirildiği bildirildi.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi

PUDRAYA EMDİRİLMİŞ 2.2 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda yasal yük olarak beyan edilen pudra cinsi eşya içerisinde 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirildi.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi

Olayla ilgili soruşturma Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde davam ettiği kaydedilen açıklamada, bakanlığa bağlı ekiplerin, dikkatleri ve özverili çalışmaları neticesinde zehir tacirlerine büyük darbeler indirmeye devam edildiği aktarıldı. Açıklamada, "Birimlerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu maddelerin yasadışı trafiğini önleyerek gençlerimizin zehirlenmesine karşı yürütülen kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Türkiye İran Güvenlik Uyuşturucu Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Fatih TANIR:

Din kardeşlerimiz

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O:

Ben bilmiyirumki ne işe yarıyor bu "uyuşturucu" . Acaba dişçiler bunun ile çürük diş UYUŞTURUP.. o dişi çekebilirlermi ? Acaba ismi neden "uyuşturucu" ?

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Samarpan Bhav:

Metamfetamin... ucuzca bodrum laboratuvarda üretiyorlar pahalı satıp milleti zehirliyorlar. Bunu yenmek icin bir kac dogal madde yasal olması gerek. Esrar kratom sihirli mantar falan. Alternativ lazım

2
1
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