İran'daki protestolar 3. gününde sürerken, Yargı Erki Sözcüsü halka "itidal" çağrısı yaptı

İran'ın başkenti Tahran'da ekonomik sorunlar nedeniyle pazar günü başlayan protestolar başkentin yanı sıra Şiraz ve Kirmanşah'da devam ederken, Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir halka sağduyu çağrısında bulundu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, söz konusu protestolar, Tahran dışında bazı kentlere de sıçradı.

Şiraz ve Kirmanşah'da ekonomik sorunlar nedeniyle sokaklara çıkan yüzlerce kişi, rejim karşıtı sloganlar attı.

Tahran'daki bazı üniversitelerde öğrenciler rejim karşıtı sloganlar atarak protesto düzenlerken, başkentin en büyük çarşısı Büyük Kapalı Çarşı'da bazı esnaf kepenk kapattı, yürüyüşe geçen eylemcilere ise polis müdahale etti.

"Düşmanların istismarına zemin hazırlayabilecek protestolara yönelmeyin"

Öte yandan Yargı Erki Sözcüsü Cihangir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, halkı, sağduyulu olmaya davet etti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre Yargı Erki Sözcüsü Cihangir, "Düşmanların istismarına zemin hazırlayabilecek protestolara yönelmek yerine, yasal yolların izlenmesi ve somut çözüm önerilerinin sunulması gerekir." dedi.

Halkın veya esnafın, herhangi bir konuda itirazları varsa bunu yasal yollarla dile getirmeleri gerektiğini belirten Cihangir, şu ifadeleri kullandı:

"Yasal izinler alınmadan yapılan sokak protestoları hukuki nitelik taşımaz . Bir protestonun meşruiyeti, ancak kanunda öngörülen kurallar ve izinler çerçevesinde gerçekleştirilmesiyle mümkündür. Vatandaşlara, itidal ve sağduyu çağrısında bulunuyorum."

İran'ın başkenti Tahran'da dövizdeki artış ve ekonomik sorunlar nedeniyle 28 Aralık Pazar günü binlerce kişinin katılımıyla protesto düzenlenmiş, rejim aleyhine sloganların atıldığı eyleme polis müdahale etmişti.