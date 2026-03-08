Haberler

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Petrol Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından ülkenin günlük petrol üretiminin 3,3 milyon varilden 1,3 milyon varile gerilediğini açıkladı. Saldırılar sonucunda bazı bölgelere zarar verildiği bildiriliyor.

Irak'ta günlük petrol üretiminin, ABD- İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından sonra yaklaşık yüzde 60 düştüğü bildirildi.

IRAK'TA PETROL ÜRETİMİ YÜZDE 60 DÜŞTÜ

Irak Petrol Bakanlığı bünyesindeki Saha ve Lisans İşleri Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Kazım Abdulhasan Kerim, ülkenin petrol üretimiyle ilgili açıklama yaptı. Kerim, ülkedeki petrol üretiminin ABD- İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından sonra yaklaşık yüzde 60 düştüğünü, günlük 3,3 milyon varilden 1,3 milyon varile gerilediğini kaydetti.

Basra vilayetinin güneybatısındaki Bercisiye petrol bölgesinin 2 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını ve bölgede faaliyet gösteren yabancı firmalardan birinin depolarında hasar oluştuğunu ifade eden Kerim, petrol üretim tesislerinin ise etkilenmediğini aktardı.

Irak, 3 Mart Salı günü Hürmüz Boğazı'nın kapanması sonucu azalan ihracat nedeniyle ham petrol üretimini düşüreceğini duyurmuştu.

ABD- İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve A BD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak

Türkiye KKTC'ye F-16'ları konuşlandırıyor! Tarih belli oldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu

İran'da tüm bölgenin hayatını tehlikeye atacak saldırı
Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı

Bu çocuklara ne oluyor? Dehşete düşüren görüntüler
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor

Trump'ın imdadına yetişti! Ukrayna'dan İran'a karşı hamle
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Goreztka, Bayern Münih'e veda etti

Galatasaray ve F.Bahçe'nin gündemindeydi! Bayern'e veda etti
Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor

Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor
İran hedef listesini değiştirdi! Artık sadece Körfez ülkelerini vurmayacaklar

İran stratejisini değiştirdi! Sadece Körfez ülkeleri vurulmayacak
Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü

Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü