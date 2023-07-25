İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, Tekirdağ Ticaret Odası Başkanı Osman Sarı'yı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Sezer ve Sarı yapılan çalışmaları ve projeleri konuşarak güncel konularla ilgili değerlendirmede bulundu.

İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, Tekirdağ Ticaret Odası Başkanı Osman Sarı'yı ziyaret etti.

Sezer ve Sarı görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Sarı, yapılan çalışmaları ve projeleri Sezer'e anlattı.

Sezer de Sarı'ya teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ziyarette, Sezer'e Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Genel Sekreteri Cüneyt Altınbaş ve Keşan Ticaret Borsası Yüksek Ziraat Mühendisi Tezcan Aktaş da eşlik etti.

İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin, etkinlik atölyelerini gezdi

İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, yaz okulu kapsamında açılan etkinlik atölyelerini ziyaret etti.

Halk Eğitim Merkezi'nde açılan gitar, matematiksel yetkinlik ve fen teknolojileri temel yeterlilik kurslarını gezen Engin, yönetici ve öğretmenlerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.

Ziyarette, Engin'e Şube Müdürü Zeynep Koçak Uyanık ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Recep Kolcu eşlik etti.

İpsala'da kadın girişimciler ziyaret edildi

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, ilçede kadın girişimcileri ziyaret etti.

Ünsal, İbrahim Girgin Tır Parkı'nda açılan kadın girişimciler yöresel ürünler pazarını gezdi.

Kadınlarla bir süre sohbet eden Ünsal, kadın girişimcileri her zaman desteklediklerini belirtti.

Ünsal, ilçenin yöresel ürünlerinin en iyi şekilde tanıtılacağını aktararak, "Kadın kooperatiflerimizle işbirliği içerisinde açtığımız ilçemizin yöresel ürünlerinin tanıtılıp bu ürünlerin satışının gerçekleştirileceği işyerini ziyaret ettim. Kadın girişimcilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- İpsala Devlet Hastanesine atanan genel cerrahi uzmanı Alpaslan göreve başladı

AK Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş, İpsala Devlet Hastanesine atanan Genel Cerrahi Uzmanı Ahmet Alpaslan'ın hasta kabulüne başladığını bildirdi.

İlkdoğmuş, yaptığı açıklamada, genel cerrahi uzmanı Ahmet Alpaslan'ın hastanede hizmet vermeye başladığını belirtti.

Hastanenin eksiklerinin giderilmesi için çalışmaları yakından takip ettiklerini aktaran, İlkdoğmuş, "İpsala Devlet Hastanesinde iş başı yaparak hasta kabulüne başlayan değerli doktorumuz Ahmet Alpaslan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulunduk." ifadelerini kullandı.