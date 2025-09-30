IPARD III Programı ile Tarımsal Yatırımlara 50 Milyon Avro Destek

TÜRKİYE ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı 10'uncu Başvuru Çağrı İlanı yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ilanın toplam destek bütçesinin 50 milyon avro olarak belirlendiğini duyurdu.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, IPARD III Programı 10'uncu Başvuru Çağrı İlanı'nın bugün itibarıyla 'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar' tedbirinden yayımlandığını bildirdi. Bu çağrı ilanının toplam destek bütçesinin 50 milyon avro olarak belirlendiğini vurgulayan Yumaklı, "Çağrı kapsamında süt, et, yumurta, meyve ve sebze ile su ürünlerinin işlenmesine, süt toplama merkezlerine, soğuk hava depolarına yönelik yatırımlara destek verilecektir. Böylece 188 milyon avro bütçeli IPARD III Programı 2025 yılı çağrı takvimi tamamlanmış oldu" dedi.

'YÜZDE 50-75 ARASI HİBE DESTEĞİ VERİLECEK'

Yumaklı, mikro, küçük veya orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüzel ve gerçek kişilerin başvuru yapabileceği çağrıda yüzde 50- yüzde 75 arasında hibe desteği verileceğine dikkat çekerek, TKDK tarafından 2011 yılından bu yana uygulanan IPARD Programı kapsamında kırsal kalkınmayı; üretim ve insanı merkezine alan, planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla yürüttüklerinin altını çizdi. Girişimcilere, üreticilere ve yatırımcılara sağladıkları desteklerle AB standartlarında tesisleri Türkiye'ye kazandırdıklarını aktaran Yumaklı, "Bu tesislerle ihracatımızı artırıyor, insanımıza yerinde istihdam imkanı oluşturuyoruz. Uyguladığımız programlarla bir yandan üretimi, diğer yandan yerinde işleme ve pazarlamayı desteklemeye ve kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'105 BİNİ AŞKIN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI'

Bakan Yumaklı, 2011 yılından beri uygulanan IPARD Programları kapsamında bugüne kadar 26 bin 477 adet tesis ve projenin Türkiye'ye kazandırıldığını ve bu kapsamda girişimcilere reel fiyatlarla toplam 96,9 milyar TL hibe desteği verildiğini vurgulayarak, "Bu desteklerle yaklaşık 205,7 milyar TL'lik yatırım hayata geçirilerek 105 bini aşkın kişiye istihdam sağlanmıştır. IPARD Programı kapsamında kadın ve gençlere ise pozitif ayrımcılık yapılıyor. Bu minvalde; IPARD Programları kapsamında 2011 yılından itibaren 14 bin 340 genç yatırımcıya 64,9 milyar TL hibe desteği verilirken; 7 bin 69 kadın yatırımcıya ise toplamda 31 milyar TL hibe desteği verilmiştir. IPARD III Programının ilk uygulama yılı olan 2024 yılından bugüne ise desteklenmeye hak kazanan proje sayısı 1806'ya, hibe desteği 11,6 milyar TL'ye ve bu yatırımların hayata geçmesiyle oluşacak toplam yatırım tutarı 18,4 milyar TL'ye ulaşmıştır" dedi.