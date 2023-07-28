Temmuz ayı ile birlikte bütün şirketler ikinci çeyrek raporlarını da açıklamaya başladı. Intel de ikinci çeyrek sonuçlarını paylaştı. Şirket, 2023'te 3 milyar dolarlık maliyet tasarrufuna yönelik çalışmalarının meyvelerini almaya başladığını ve operasyonel verimliliklere ve Akıllı Sermaye stratejisine devam ettiğini açıkladı. Ayrıca, şirketin üretim kapasitesine stratejik olarak yatırım yapmaya devam ettiği ve yeni bir yarı iletken montaj ve test tesisi için Polonya'nın Wroclaw kentini seçtiği belirtildi. Intel ayrıca Alman federal hükümeti ile genişletilmiş bir niyet mektubu imzaladı ve Avrupa'da türünün ilk örneği olan iki yarı iletken tesisi için 30 milyar avroyu aşması beklenen yatırımının yanı sıra artırılmış hükümet desteğini kapsayan bir anlaşma yaptı. Intel'in ikinci çeyrek sonuçları ve yeni yatırımları hakkında görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.

Temmuz ayı ile birlikte bütün şirketler ikinci çeyrek raporlarını da açıklamaya başladı. Şirketlerin geçtiğimiz 3 ay içerisindeki faaliyetlerini içeren bu raporlar, bu şirketler adına adına birçok fikir veriyor. Temmuz ayının sonlarında olduğumuz bugünlerde Intel de ikinci çeyrek sonuçlarını paylaştı.

Intel, ikinci çeyrek sonuçlarını paylaştı

2023'te 3 milyar dolarlık maliyet tasarrufuna yönelik çalışmalarının meyvelerini almaya başlayan şirket, sürdürülebilir büyüme ve mali disiplini desteklemek için operasyonel verimliliklere ve Akıllı Sermaye stratejisine devam ediyor.

İkinci çeyrekte marjlarını ve nakit üretimini iyileştirip hissedar değerini artıran şirket, operasyonlardan 2,8 milyar dolar nakit elde ettiği açıkladı. Şirket ayrıca ikinci çeyrek raporlarına göre 0,5 milyar dolar temettü ödemiş durumda.

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Intel, diğer yandan üretim kapasitesine stratejik olarak yatırım yapmaya devam ediyor. Bu çeyrekte, son teknolojiye sahip yeni bir yarı iletken montaj ve test tesisi için Polonya'nın Wroclaw kentini seçtiğini duyuran şirket, bu tesis 4,6 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu tesis Intel'in 2027 yılına kadar öngördüğü kritik montaj ve test kapasitesi talebini karşılamaya yardımcı olacak.

Ek olarak Intel ve Alman federal hükümeti, genişletilmiş bir niyet mektubu imzaladı. Anlaşma, Intel'in şu anda Avrupa'da türünün ilk örneği olan iki yarı iletken tesisi için 30 milyar avroyu aşması beklenen yatırımının yanı sıra teşvikler de dahil olmak üzere artırılmış hükümet desteğini kapsıyor. Bu yatırımlar, Avrupa için dengeli ve dayanıklı bir tedarik zincirine doğru büyük bir adımı temsil ediyor.

Intel ayrıca IMS Nanofabrication GmbH işinin yaklaşık yüzde 20 hissesini, IMS'ye yaklaşık 4,3 milyar dolar karşılğında Bain Capital Özel Durumlar'a satmayı kabul etti. Bu yatırım, IMS'nin EUV (aşırı ultraviyole litografi) teknolojisini etkinleştirmek için yarı iletken ekosistemi için kritik öneme sahip çok ışınlı maskeleme araçları konusunda elini güçlendirecek.

Intel, ikinci çeyrek sonuçları ile şirketin yeni yatırımlarını ve çalışmalarını yatırımcıları ile paylaşmış oldu. Peki siz Intel'in ikinci çeyrek rakamları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.