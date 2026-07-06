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"İnşaatın Kadın Ustaları" projesinin pilot uygulaması Hatay'da başladı

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GYODER ve TÜKD işbirliğiyle Hatay'da başlatılan 'İnşaatın Kadın Ustaları' projesi, inşaat sektöründe kadın istihdamını artırmayı hedefliyor. Pilot uygulamaya katılan 10 kadından 5'i eğitimini tamamladı, 2'si istihdama kazandırıldı.

İnşaat sektöründe nitelikli iş gücünü artırmayı ve kadın istihdamını güçlendirmeyi amaçlayan "İnşaatın Kadın Ustaları" projesinin pilot uygulaması Hatay'da başladı.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneğinden (GYODER) yapılan yazılı açıklamaya göre, GYODER ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Hatay Şubesi işbirliğiyle hayata geçirilen projeye, 10 kadın katıldı.

Proje kapsamında, boyacılık, vinç operatörlüğü, kaynak, seramik döşeme, parke, restorasyon ve taş duvar işçiliği gibi inşaat mesleklerini deneyimleme şansı yakalayan kadınlardan 5'i eğitimini tamamladı.

Eğitimini tamamlayan kadınlardan 2'si istihdama kazandırılırken 3'ü çalışma hayatına başlamaya hazırlanıyor.

Kadınlardan 5'inin ise eğitimleri devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, inşaat sektöründe kadın istihdamını önemsediklerini belirtti.

Projenin 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da başlatılmasının önemine vurgu yapan Çekici, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay, yeniden inşa sürecinde çok kritik bir konumda. Bu süreçte kadınların emeğinin, becerisinin ve üretim gücünün sahaya yansımasını önemsiyoruz. Pilot projemizle kadınların eğitim almasını, gerekli ekipmanlara erişmesini ve sahada güvenli koşullarda çalışmasını sağlayacak kapsayıcı bir model oluşturuyoruz. Amacımız, Hatay'da başlayan bu yaklaşımı ilerleyen dönemde farklı şehirlerde de yaygınlaştırmak."

TÜKD Hatay Şube Başkanı Tülin Kesiktaş da kentin yeniden inşasında kadınların da etkin rol almasının çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Kadınların her meslekte olduğu gibi inşaat sektöründe de yer alması gerektiğini vurgulayan Kesiktaş, "İnanıyoruz ki Hatay'da başlayan bu dönüşüm yalnızca bir istihdam projesi değil, kadınların ekonomik güçlenmesine, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve Türkiye'nin yeniden yapılanma sürecine örnek olacak bir sosyal dönüşüm modelidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
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