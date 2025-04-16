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İnşaat Üretimi Yıllık %12,7 Artarken Aylık %0,3 Azaldı

İnşaat Üretimi Yıllık %12,7 Artarken Aylık %0,3 Azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, inşaat üretimi Şubat ayında yıllık %12,7 artış gösterdi. Ancak, aylık bazda %0,3 düşüş yaşandı. Bina inşaatı ve diğer sektördeki değişimlerin detayları paylaşıldı.

İnşaat üretimi yıllık yüzde 12,7 artarken, aylık yüzde 0,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 12,7 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 10,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,1 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 0,3 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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