İnşaat Üretim Endeksi Mart'ta Yıllık Yüzde 10,5 Arttı

İnşaat Üretim Endeksi Mart'ta Yıllık Yüzde 10,5 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait inşaat üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 10,5 arttığını açıkladı. Bina inşaatı sektöründe artış yüzde 12,9 olarak kaydedildi. Ancak, endeks martta aylık bazda yüzde 2,5 azaldı.

İnşaat üretim endeksi, martta yıllık bazda yüzde 10,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin inşaat üretim endeksini açıkladı.

Buna göre, endeks martta yıllık bazda yüzde 10,5 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 12,9, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 5,8 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 6 yükseldi.

İnşaat üretim endeksi martta aylık bazda ise yüzde 2,5 azaldı.

Endeks, martta bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 3,2, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,5, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 1,2 azalış gösterdi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
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