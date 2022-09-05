Türkiye İmsad: İnşaat Sektörü Güven Endeksi Ağustos Ayında 0,5 Puan Geriledi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) verilerine göre, inşaat sektörü güven endeksindeki sınırlı ve kademeli artışı ağustos ayında sona erdi. İnşaat sektörü güven endeksi bir önceki aya göre ağustosta 0,5 puan geriledi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) verilerine göre; inşaat sektörü güven endeksindeki sınırlı ve kademeli artışı ağustos ayında sona erdi. İnşaat sektörü güven endeksi bir önceki aya göre ağustosta 0,5 puan geriledi.

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan aylık Sektör Raporu açıklandı. Yüksek mevsimselliğe rağmen yeni alınan işlerde gerileme başladığını gösteren raporda şu tespitler yer aldı:

"KONUT SEKTÖRÜNE VERİLEN DESTEKLERE RAĞMEN SEKTÖRDE KALICI BİR BÜYÜME SÜRECİ OLUŞMADI: İnşaat sektörünün kendi iç dinamiklerindeki sıkıntılar devam ederken ekonomik büyüme ile arasındaki ayrışma, yılın ikinci çeyrek döneminde de sürdü. Bu dönemde ekonomide yüzde 7,6 büyüme yaşanırken inşaat sektörü yüzde 10,9 küçülme kaydetti. İlk çeyrekte de ekonomi yüzde 7,5 büyürken inşaat sektörü güncellenen veri ile yüzde 7,7 daralmıştı. 2020 yılından itibaren inşaat ve konut sektörüne verilen desteklere rağmen sektörde kalıcı bir büyüme süreci oluşmadı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ AĞUSTOS AYINDA GERİLEDİ: İnşaat sektörü güven endeksinde sınırlı ve kademeli yükseliş, ağustos ayında yön değiştirerek 0,5 puan geriledi. Mevsimsellik, mevcut işlerin seyri ve alınan yeni siparişlerin miktarı gibi sektörün iç dinamiklerinin yanı sıra farklı birçok unsurdan etkilenen güven endeksini bu dönemde, finansmana erişimdeki zorluklar da sınırlamaya başladı.

MEVCUT İNŞAAT İŞLERİ AZALDI: İnşaat sektöründe mevsimsellik ile artış eğilimine giren mevcut işler seviyesinde 5 ay aralıksız süren büyüme trendi, ağustos ayında bir önceki aya göre 1,7 puanlık kayıpla sona erdi. Bu dönemde mevsimsellik hemen hemen tüm bölgelerde olumlu etkisini göstermekle beraber tamamlanan işler yerine başlayan yeni inşaatlar, ağustos ayındaki düşüşü engellemek için yeterli olmadı. Haziran ve temmuz aylarında sınırlı artışlar gösteren yeni iş siparişleri, ağustos ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azaldı. Alınan siparişler, yılın başlangıç seviyesinin oldukça üzerinde bulunmakla birlikte yüksek mevsimselliğe rağmen yeni alınan işlerde gerileme erken başladı. Bu erken gerileme, yeni inşaat başlangıçları için olumsuz işaret olarak değerlendirilirken, yılın geri kalanında alınacak yeni iş siparişlerine bağlı olarak, inşaat işlerinde sonbahardan itibaren erken bir yavaşlama olasılığını arttırıyor.

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ÜRETİMİ 2022 HAZİRAN AYINDA DEĞİŞMEDİ: İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2022 yılı ilk çeyrekte yüzde 4,4 arttı. İkinci çeyreğin ilk ayı olan nisanda yüzde 2,8, mayıs ayında ise yüzde 3,5 büyüme kaydeden inşaat malzemeleri sanayi üretimi, haziran ayında değişim göstermeyerek ivmesini kaybetti. Böylece yılın ilk 6 aylık döneminde üretim artışı geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 2,9 büyüdü. İnşaat malzemelerine yönelik iç talep haziran ayında zayıflarken dış talepte de yavaşlama belirginleşmeye başladı.

İLK 6 AYLIK DÖNEMİNDE TUĞLA VE KİREMİT, DEMİR ÇELİK RADYATÖRLER VE ÇİMENTO VE BETONDAN ÜRETİMİ GERİLEDİ:

Bu yılın ilk altı ayında en yüksek üretim artışı yüzde 32,6 ile seramik kaplama malzemeleri, yüzde 23,1 ile birleştirilmiş parke ve yer döşemeleri, yüzde 21,4 ile plastik inşaat malzemeleri ve yüzde 20,9 ile seramik sağlık gereçlerinde gerçekleşti. Düz cam ve yalıtım camı üretimi yüzde 16,6, demir çelikten çubuk ve profiller üretimi yüzde 14,2 yükseldi. Buna karşın yılın ilk 6 aylık döneminde tuğla ve kiremit üretiminde yüzde 17,5, demir çelik radyatörler üretiminde yüzde 13,6, çimento ve betondan eşyalar üretiminde ise yüzde 5,9 gerileme yaşandı."