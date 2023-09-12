İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 62,25 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 15,67, yıllık yüzde 62,25 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 14,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,55 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 18,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,31 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 15,67, yıllık yüzde 62,25 arttı.

TÜİK, temmuz ayı inşaat maliyet endeksini bugün açıkladı. Buna göre endeks, bir önceki aya göre yüzde 15,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,25 arttı. Bir önceki aya göre inşaat malzeme endeksi yüzde 9,76, işçilik endeksi de yüzde 31,66 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 47,01, işçilik endeksi yüzde 111,68 artış gösterdi.

BİNA İNŞAATI MALİYETİ YILLIK YÜZDE 62,55 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 14,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,55 arttı. Bir önceki aya göre bina inşaatında kullanılan malzeme endeksi yüzde 8,18, işçilik endeksi yüzde 31,62 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 46,64, işçilik endeksinde yüzde 111,74 artış gerçekleşti.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYETİ YILLIK YÜZDE 61,31 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 18,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,31 arttı. Bir önceki aya göre bina dışı yapılar için kullanılan malzeme endeksinde yüzde 14,76, işçilik endeksinde yüzde 31,83 artış gözlendi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,15, işçilik endeksi yüzde 111,47 arttı.