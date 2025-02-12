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İnşaat maliyet endeksi yükselmeye devam ediyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi 2024 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 34,27, aylık ise yüzde 0,70 oranında artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 34,67 arttı. Uzmanlara göre, inşaat maliyetlerinin artması konut başta olmak üzere tüm bina fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Aralık ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,70 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,41 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,29 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 54,35 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 34,67 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,66 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,67 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,40 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,81 arttı, işçilik endeksi yüzde 53,38 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 33,0 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,81 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,0 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,42 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,69 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,27 arttı, işçilik endeksi yüzde 57,92 arttı.

İNŞAAT MALİYETİ KONUT FİYATLARINI YUKARI YÖNLÜ ETKİLİYOR

Uzmanlara göre, inşaat maliyetlerinin artması konut başta olmak üzere tüm bina fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor. Müteahhitlerin maliyet artışını satış fiyatına yansıtmasıyla en çok üretimi yapılan konuttaki fiyatların da o oranda arttığı gözleniyor.

İnşaat maliyet endeksi yükselmeye devam ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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