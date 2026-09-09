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İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 28,33 arttı

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İnşaat maliyet endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,15 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,33 arttı.

İnşaat maliyet endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,15 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,33 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,15 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,33 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,28 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,92 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,13 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,51 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 28,37 arttı, aylık yüzde 1,08 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,08 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,37 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,21 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,34 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,19 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 28,19 arttı, aylık yüzde 1,38 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,38 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,19 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,49 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,15 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,50 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,65 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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