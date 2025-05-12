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İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık Yüzde 23,23 Arttı

İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık Yüzde 23,23 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Mart 2025 itibarıyla inşaat maliyet endeksi bir önceki yıla göre yüzde 23,23 artış kaydetti. Aylık artış ise yüzde 1,53 olarak belirlendi. Malzeme ve işçilik endekslerindeki artışlar dikkat çekti.

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,23 arttı, aylık yüzde 1,53 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,23 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,95 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,80 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,80 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,72 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 23,60 arttı, aylık yüzde 1,45 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,45 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,60 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,0 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,54 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,68 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,77 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 22,05 arttı, aylık yüzde 1,79 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,79 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,05 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,74 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 16,14 arttı, işçilik endeksi yüzde 35,22 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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