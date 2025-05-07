Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Polisin üzerine süren CHP şoförüne hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

İngiltere ve Türkiye Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri Başlıyor

İngiltere ve Türkiye Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi için müzakerelerin temmuz sonuna kadar başlayacağını açıkladı. Bakanlar, iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasına yönelik daha yakın işbirliği vaat ettiler.

İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesine yönelik müzakerelerin ilk turunun temmuz sonuna kadar gerçekleştirilmesi konusunda iki ülke arasında fikir birliğine varıldığını açıkladı.

İngiltere Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds'un bugün Londra'daki heyetler arası görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ticaretin nasıl büyütülebileceğinin görüşüldüğü belirtilerek, "İngiltere ve Türkiye arasında güçlü bir ekonomik ilişki bulunuyor. 2024'te iki ülke arasındaki ticaret yaklaşık 28 milyar sterlin seviyesine ulaşmış olup, Türkiye, İngiltere'nin 16'ıncı en büyük ticaret ortağı konumunda. Halihazırda İngiliz şirketleri Türkiye'nin 86 milyonluk büyüyen pazarına 9,3 milyar sterlin değerinde mal ve hizmet ihraç ediyor." ifadesi kullanıldı.

Bakanların, İngiltere ve Türkiye arasındaki ticaret ilişkisinin önemini ve gücünü teyit ederek daha yakın işbirliğiyle artan ticaret ve yatırımı hedeflemeye devam edeceklerini belirttiği aktarılan açıklamada, serbest ticaretin savunulmasının öneminin de altını çizdiği bildirildi.?

Açıklamada, bakanların STA'nın güncellenmesine yönelik müzakerelerin ilk turunun temmuz sonuna kadar gerçekleştirilmesi yönündeki niyetlerini teyit ettiği bilgisi verilerek şunlar kaydedildi:

"Görüşme sonunda bakanlar, 2020 tarihli İngiltere-Türkiye STA'sında yapılan bir değişiklikle, Teknik Ticaret Engelleri (TTE) başlığının güncellenmiş faslını imzaladı. Bu bölüm, İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nda yer alan düzenlemelere yakın şekilde uyum sağlayarak maliyetleri azaltmayı ve şirketler için ticareti kolaylaştırmayı hedefliyor."

Açıklamada yer alan bilgilere göre, İngiltere dünyanın en büyük ikinci hizmet sektörü ihracatçısı konumunda ancak 2024'te Türkiye'ye yapılan ihracatın yüzde 34'ünü hizmetler sektörü oluşturdu.

Türkiye ekonomisi halihazırda dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi konumunda bulunurken, 2050'de dünyanın en büyük 12'nci ve Avrupa'nın en büyük 4'üncü ekonomisi olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'a sert sözler: Derhal istifa et

Bir açıklama daha! Ali Koç için zehir zemberek sözler
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.