İngiltere ve Türkiye Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri Başlıyor

İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesine yönelik müzakerelerin ilk turunun temmuz sonuna kadar gerçekleştirilmesi konusunda iki ülke arasında fikir birliğine varıldığını açıkladı.

İngiltere Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds'un bugün Londra'daki heyetler arası görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ticaretin nasıl büyütülebileceğinin görüşüldüğü belirtilerek, "İngiltere ve Türkiye arasında güçlü bir ekonomik ilişki bulunuyor. 2024'te iki ülke arasındaki ticaret yaklaşık 28 milyar sterlin seviyesine ulaşmış olup, Türkiye, İngiltere'nin 16'ıncı en büyük ticaret ortağı konumunda. Halihazırda İngiliz şirketleri Türkiye'nin 86 milyonluk büyüyen pazarına 9,3 milyar sterlin değerinde mal ve hizmet ihraç ediyor." ifadesi kullanıldı.

Bakanların, İngiltere ve Türkiye arasındaki ticaret ilişkisinin önemini ve gücünü teyit ederek daha yakın işbirliğiyle artan ticaret ve yatırımı hedeflemeye devam edeceklerini belirttiği aktarılan açıklamada, serbest ticaretin savunulmasının öneminin de altını çizdiği bildirildi.?

Açıklamada, bakanların STA'nın güncellenmesine yönelik müzakerelerin ilk turunun temmuz sonuna kadar gerçekleştirilmesi yönündeki niyetlerini teyit ettiği bilgisi verilerek şunlar kaydedildi:

"Görüşme sonunda bakanlar, 2020 tarihli İngiltere-Türkiye STA'sında yapılan bir değişiklikle, Teknik Ticaret Engelleri (TTE) başlığının güncellenmiş faslını imzaladı. Bu bölüm, İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nda yer alan düzenlemelere yakın şekilde uyum sağlayarak maliyetleri azaltmayı ve şirketler için ticareti kolaylaştırmayı hedefliyor."

Açıklamada yer alan bilgilere göre, İngiltere dünyanın en büyük ikinci hizmet sektörü ihracatçısı konumunda ancak 2024'te Türkiye'ye yapılan ihracatın yüzde 34'ünü hizmetler sektörü oluşturdu.

Türkiye ekonomisi halihazırda dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi konumunda bulunurken, 2050'de dünyanın en büyük 12'nci ve Avrupa'nın en büyük 4'üncü ekonomisi olması bekleniyor.