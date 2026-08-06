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Paramount Skydance-Warner Bros. Discovery birleşmesine İngiltere onayı

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İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), ABD merkezli Paramount Skydance Corporation'ın, Warner Bros. Discovery şirketini satın alma işlemini onayladı.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), ABD merkezli Paramount Skydance Corporation'ın, Warner Bros. Discovery şirketini satın alma işlemini onayladı.

CMA, satın alma işlemine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, CMA, ABD merkezli Paramount Skydance Corporation'ın, Warner Bros. Discovery şirketini satın alma işlemini onayladı.

Karar, Paramount'un İngiltere hükümetine verdiği yasal bağlayıcılığı olan taahhütlerin ardından geldi.

İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre, bu taahhütler arasında İngiltere'ye yapılacak yatırımlar da bulunuyor.

Bu satın almanın büyüklüğünün 110 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

CMA, haziranda söz konusu birleşmeye ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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