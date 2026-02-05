Haberler

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, bu yıl politika faizinde düşüşün sürmesini bekliyor

Güncelleme:
BoE Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'de enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine beklenenden bir yıl önce ulaşacağını öngördü ve bu yıl daha fazla faiz indirimine gidileceğini belirtti. Ayrıca, Peter Mandelson'ın Jeffrey Epstein ile bağlantılarına ilişkin şok edici açıklamalarda bulundu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, ülkede enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine beklenenden yaklaşık bir yıl önce ulaşmasını öngördüklerini belirterek, politika faizinde bu yıl daha fazla indirime gidileceği beklentisini korudu.

BoE'nin politika faizini sabit tutma kararını açıklamasının ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bailey, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dezenflasyon sürecinin yolunda ilerlediğini dile getiren Bailey, İngiltere'de enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine beklenenden yaklaşık bir yıl önce ulaşacağını söyledi.

Bailey, enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerin azalmaya devam ettiğini kaydederek, gerileyen enflasyonun "beklentileri karşılaması ve güven vermesi" gerektiğinin altını çizdi.

Enflasyonun hedef seviyeye sürdürülebilir şekilde döndüğünden emin olmaları gerektiğini dile getiren Bailey, para politikası kararları açısından Bankanın son yıllarda ekonomiyi etkileyen çeşitli şoklardan ziyade enflasyona odaklandığını söyledi.

Bailey, politika faizinde bu yıl daha fazla indirim olacağını düşündüğünü bir kez daha vurguladı.

"(Mandelson-Epstein iddiaları) Beni şok etti"

BoE Başkanı Bailey, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın geçen yıl İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi görevine atadığı Peter Mandelson'ın Jeffrey Epstein ile bağlantıları bulunduğunun ortaya çıkmasına ilişkin sorular üzerine, "Duyduklarımız beni şoke etti. Birincisi, tüm bu olayda en önemli taraf kurbanlar. İkincisi de nasıl oluyor da böyle bir olayın yaşandığı ve üstünün örtüldüğü bir toplumda yaşıyoruz? Bunlar hepimizin sorması gereken sorular." cevabını verdi.

Bailey, İşçi Partisi ve Starmer'ın liderliğinin sorgulanması ve bunun piyasa istikrarına etkilerine ilişkin sorular üzerine ise siyaset hakkında konuşmayacağını söyledi.

Starmer, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları bulunduğu bilinen İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson'ı geçen yıl bu göreve atadığı ve "Mandelson'ın yalanlarına inandığı" için bugün Epstein'in kurbanlarından özür dilemişti.

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın Epstein'e, "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Yazışmaların ardından görevden alınan Mandelson'la ilgili geçen hafta ortaya çıkan belgelerde ise kendisinin, Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları yayımlanmıştı. Mandelson ise bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Peter Mandelson, geçen hafta İşçi Partisi üyeliğinden, dün de Lordlar Kamarası'ndan istifa etmişti.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
500

