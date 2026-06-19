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İngiltere'de yeniden aşırı sıcaklar etkili olacak

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İngiltere'de pazar günü artması beklenen hava sıcaklıklarının pazartesi ve salı günü 35 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Met Office, yüksek sıcaklıkların sağlık ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'de pazar günü artması beklenen hava sıcaklıklarının, pazartesi ve salı günü 35 dereceye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), hava sıcaklıklarına ilişkin uyarı yaptı.

Buna göre, pazar günü artması beklenen sıcaklıkların pazartesi ve salı günü "çok yüksek" seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor. Bu günlerde 35 dereceye ulaşabileceği öngörülen sıcaklık değerlerinin gece saatlerinde de yüksek kalması bekleniyor.

Met Office, yüksek sıcaklıkların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği, kara yolu, demir yolu ve hava yolu ulaşımında da gecikmelere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sıcaklığa duyarlı bazı sistem ve ekipmanların arızalanma olasılığının artabileceği, bunun da ev ve iş yerlerinde elektrik kesintilerine ve diğer hizmetlerin kesintiye uğramasına neden olabileceği değerlendiriliyor.

İngiltere, geçen ay da aşırı sıcak hava dalgasının etkisinde kalmıştı. Bu dönemde ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık değerleri 35 derecenin üzerine çıkmıştı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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