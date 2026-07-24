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İngiltere'de perakende satışlar yüzde 0,6 arttı

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İngiltere'de perakende satışlar yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 artarken, sıcak havalar ve indirimler mağaza dışı satışları destekledi; çevrim içi satışların payı ise Kovid-19 sonrası en yüksek seviyeye ulaştı.

İngiltere'de perakende satışlar yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 artış gösterdi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), yılın ikinci çeyreğine ilişkin perakende satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemdeki satışlar önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 yükseldi.

Özellikle mayıs ve haziran aylarındaki aşırı sıcaklar ve indirimlerin etkisiyle mağaza dışı satışlardaki güçlü büyüme toplam perakende satışlarını destekledi.

ONS Kıdemli İstatistikçisi Hannah Finselbach, verilere ilişkin değerlendirmesinde, çevrim içi satışların yılın ikinci çeyreğinde iyi performans gösterdiğini belirterek, söz konusu satışların toplam perakende satışlar içindeki payının Kovid-19 kısıtlamalarının sona erdiği 2021 bahar döneminden beri görülen en yüksek seviyeye ulaştığını ifade etti.

İngiltere'de mayıs ve haziran aylarında iki ayrı aşırı sıcak hava dalgası yaşanmış ve yetkililer sıcak hava koşullarında olabildiğince dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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