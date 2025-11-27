İngiltere, değeri 2 milyon sterlini geçen konutlara ek vergi getiriyor

İngiltere hükümeti, yeni bütçe tasarısında lüks konut sahiplerine de yeni vergiler getiriyor.

DEĞERİ BU FİYATI GEÇEN KONUTLARA EK VERGİ

Düşük gelirli hanelerin ani vergi yüküne maruz kalmaması amacıyla yapılan düzenleme ile 2 milyon sterlin ve üzerindeki konutlar için ev sahiplerinden ek konut vergisi tahsil edilmesi planlanıyor. Söz konusu ek vergi, 2028 Nisan'dan itibaren uygulanacak.

PİYASADA GÜVEN KAYBINA YOL AÇTI

Avam Kamarası'ndaki bütçe görüşmeleri öncesinde başlayan vergi tartışmaları, konut piyasasında ciddi bir güven kaybına yol açtı. İngiltere'nin en büyük gayrimenkul portalı Rightmove'un verilerine göre, 2 milyon sterlin ve üzerindeki ev satışları geçen yıla kıyasla yüzde 13 oranında düştü. Homeowners Alliance CEO'su Paula Higgins, "Altı aydır süren belirsizlik konut piyasasını adeta kilitledi" diyerek sürecin yarattığı karmaşaya dikkat çekti.

UZMANLARDAN YENİDEN DEĞERLEME ÇAĞRISI

Konut vergisi değerlerinin 34 yıldır güncellenmediğini belirten uzmanlar, mevcut rakamların piyasa koşullarını yansıtmadığını vurguluyor. Higgins, yeni bir vergi uygulanacaksa ani yüklerin düşük gelirli ev sahiplerini zorlayacağını belirterek, adil bir sistem için ülke genelinde kapsamlı bir yeniden değerleme yapılması gerektiğini söyledi.

Buna ek olarak, 500 bin sterlin üzeri evlerde damga vergisinin alıcıdan satıcıya geçirilmesi gibi çeşitli reform önerileri de gündemde. Uzmanlar, konut vergisi düzenlemelerinde öngörülebilirlik, istikrar ve uzun vadeli planlamanın önemine dikkat çekiyor.