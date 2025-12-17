Haberler

EBRD heyeti, ING Türkiye Gaziantep Şubesi'ni ziyaret etti

ING Türkiye, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Ernst & Young Türkiye iş birliği ile Gaziantep'te gerçekleştirilen deprem bölgesi kalkınma araştırmasına destek verdi. Araştırma, 2023 depremlerinden etkilenen illerdeki ekonomik toparlanmayı ve özel sektörün rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

ING Türkiye, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Ernst & Young Türkiye (EY) iş birliğiyle yürütülen deprem bölgesi kalkınma araştırmasına Gaziantep'te katkı sağladı. 2023 depremlerinden etkilenen illerdeki ekonomik toparlanma sürecini desteklemeyi, özel sektörün bölgesel kalkınmadaki rolünü güçlendirmeyi ve bölgenin özel ihtiyaçlarını karşılayacak destek mekanizmaları geliştirmeyi amaçlayan saha çalışmaları kapsamında, EBRD Finansal Kurumlar Başkanı Francis Malige ve beraberindeki heyet ING Türkiye Gaziantep şubesini ziyaret etti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı III (GEFF III) kapsamında 2023 yılı şubat ayında gerçekleşen deprem felaketinden etkilenen firmaları desteklemeyi hedefliyor. Bu doğrultuda deprem bölgesinde ihtiyaçları ve potansiyeli anlamak üzere Ernst & Young Türkiye (EY) iş birliğiyle "Türkiye - 2023 Depreminden Etkilenen Bölgenin Değerlendirilmesi - Bölgesel Kalkınma Gereksinimleri ve Özel Sektörün Bölgenin Canlandırılmasını Desteklemesi" başlıklı bir araştırma yürütüyor.

2023 depremlerinden etkilenen illerdeki ekonomik toparlanma sürecini desteklemeyi, özel sektörün bölgesel kalkınmadaki rolünü güçlendirmeyi ve bölgenin özel ihtiyaçlarını karşılayacak destek mekanizmaları geliştirmeyi amaçlayan araştırmanın saha çalışmaları kapsamında ING Türkiye, EBRD Finansal Kurumlar Başkanı Francis Malige ve beraberindeki heyet ile Gaziantep Şubesini ziyaret ederek araştırmaya katkı sağladı. Ziyarette işletmelerin ihtiyaçları, bankanın bölge ekonomisine katkısı ve yerel ağları hakkında bilgi paylaşıldı. Şube ziyaretinin ardından heyet, ING Türkiye'nin aracılığı ile bir firma ziyareti gerçekleştirerek üretim ve ihracat konularında bilgilendirildi.

Açıklamaya göre banka, Gaziantep'teki önemli ağı ve bölgedeki işletmelerle kurduğu yakın ilişkiler aracılığıyla, EBRD'nin deprem bölgesine yönelik finansman ve kalkınma çalışmalarına katkı sağlamayı sürdürecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
