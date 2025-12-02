ING Türkiye'den Yenilikçi Öğrenme Merkezi: Growth Studio

ING Türkiye, çalışanlarının öğrenmeyi davranışa dönüştüren aktif birer değer üreticisi haline gelmesini sağlamak amacıyla "Growth Studio"yu hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi bakış açısını insan ve kültür stratejisine yansıtarak Türkiye'de öğrenme yaklaşımıyla öne çıkmayı hedefleyen ING Türkiye, bu vizyonu doğrultusunda önemli bir adım attı.

ING'nin Genel Müdürlük binasında açılan Growth Studio, klasik eğitim anlayışının ötesine geçerek merakı besleyen, deneme ve yanılmayı teşvik eden, birlikte üretmeyi ön plana alan dinamik bir öğrenme ortamı sunuyor.

ING Türkiye'nin küresel yaklaşımıyla entegre şekilde tasarlanan stüdyo, çalışanların öğrenmeyi davranışa dönüştüren aktif birer değer üreticisine dönüşmesine imkan tanımayı ve çalışma deneyimini zenginleştiren stratejik bir merkez olarak konumlanmayı amaçlıyor.

Bankanın uzun vadeli insan ve kültür stratejisiyle uyumlu "öğrenme topluluğu" yaklaşımını güçlendiren Growth Studio, çalışanların farklı öğrenme ihtiyaçlarına ve çalışma biçimlerine yanıt veren esnek yapı sunuyor.

Merkezde hibrit eğitime uygun 5 sınıf, birebir gelişim görüşmeleri için koçluk ve mentörlük alanları, yaratıcı oyun ve etkileşim araçları, mini kütüphane ve fikir üretimini destekleyen "Orange Talks Room" adında bir oda bulunuyor. Söz konusu bütüncül yapı, bireysel ve ekip düzeyinde öğrenme hızını artıran, denemeyi teşvik eden ve birlikte üretme kültürünü güçlendiren zengin bir gelişim ortamı sağlamayı hedefliyor.

"Yenilikçi duruşumuzu bir adım daha ileriye taşıdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, DNA'larından aldıkları dijital güçle ve "Önce kendin olursun sonra ING'li" yaklaşımlarıyla, birçok yenilikçi uygulamayı hayata geçirdiklerine değindi.

Sürekli gelişimi merkeze alan, öğrenme kültüründe fark yaratan yaklaşımlarıyla yenilikçi duruşlarını bir adım daha ileriye taşıdıklarını aktaran Ataklı, "Öğrenmeyi bir etkinlikten öte çalışma kültürünün ve organizasyonun doğal bir refleksi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bugün farkı yaratan şey bilgi değil, öğrenme hızı. Growth Studio'yu bu yüzden hayata geçirdik. Bu merkezde ING'liler sadece eğitim almıyor. Deniyor, yanılıyor, tartışıyor ve yeniden inşa ediyor." ifadelerini kullandı.

Ataklı, büyümeyi bir sonuç değil, her gün tekrarlanan bir davranış olarak gördüklerini, bu nedenle klasik eğitim anlayışından uzaklaşarak öğrenmeyi kurum kültürüne bütüncül olarak entegre eden bir yaklaşımı benimsediklerini belirtti.

Söz konusu stratejiyi destekleyen Growth Studio'nun birbirinden öğrenme, trend paylaşımları ve üretim ritüelleriyle dinamik bir öğrenme döngüsü yarattığını vurgulayan Ataklı, "Bu merkezi, kültürel dönüşümümüzün önemli yansıması olarak konumluyoruz. Öğrenme yaklaşımıyla fark yaratan kurum olma hedefiyle yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.