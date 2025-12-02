Infrasis, Kaspersky'nin Endüstriyel Siber Güvenlik Programında Uzmanlık Seviyesine Ulaştı

Kaspersky'nin endüstriyel siber güvenlik çözümü KICS kapsamındaki "Deploy Partner Programı"nda kurulum (deploy) uzmanlığı seviyesine ulaşan Türkiye'deki ilk iş ortağı Infrasis Siber Mühendislik oldu.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, bu yeni başarı Infrasis'in endüstriyel kontrol sistemi (ICS) ortamlarına kapsamlı, güvenilir ve kesintisiz güvenlik sağlama kapasitesini güçlendirirken, kurumların operasyonel altyapılarını uluslararası standartlarda korumalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Söz konusu başarı sayesinde Infrasis, müşterileri için karmaşık ve hedefli siber saldırılara karşı sürekli ve güvenilir savunmalar oluşturma kapasitesini daha da güçlendirebilecek.

KICS Deploy uzmanlık seviyesi, tehdit avcılığı, olay müdahalesi, endüstriyel protokol analizi, ICS/OT güvenliği ve operasyonel teknolojilerin korunması gibi kritik alanlarda yüksek düzeyde teknik yetkinliği belgeliyor.

Daha önce de Türkiye'de Kaspersky Endpoint Detection and Response (Uç Nokta Tespiti ve Yanıtı-EDR) uzmanlık seviyesine ulaşan ilk iş ortağı olarak tanınan Infrasis, Kaspersky Deploy Partner Programı kapsamında elde ettiği yeni uzmanlıkla, endüstriyel siber güvenlik çözümlerinin uçtan uca kurulumunu gerçekleştirme kapasitesini bir üst seviyeye taşıdı.

Bu başarı, Kaspersky ve Infrasis'in, endüstriyel kurumların karşı karşıya olduğu artan siber tehditlere karşı yenilikçi ve proaktif güvenlik çözümleri sunma konusundaki ortak kararlılığını da yansıtıyor.

İşbirliği doğrultusunda her iki şirket, Türkiye'deki kurumların dijital ve operasyonel dönüşüm süreçlerinde kesintisiz, dayanıklı ve yüksek standartlarda koruma sağlamaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, Infrasis'in ulaştığı bu seviyenin kurumun iş ortaklarına verdiği önemi ortaya koyduğunu belirtti.

Özar, Infrasis'in EDR uzmanlığının ardından KICS Deploy uzmanlık seviyesine de ulaşmasının şirketin siber güvenlik pazarındaki yetkinliğini ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Güçlü endüstriyel siber güvenlik arayan müşterilerimize daha fazla değer sunmak için işbirliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Infrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay da KICS Deploy uzmanlık seviyesine ulaşmanın, şirketin endüstriyel sektör için en gelişmiş ve en güvenilir güvenlik çözümlerini sunma taahhüdünün bir göstergesi olduğunu aktardı.

Sobutay, "Kaspersky ile güçlenen işbirliğimiz sayesinde, müşterilerimizin siber güvenlik duruşunu daha da güçlendirecek ve kritik operasyonel ortamlarını koruma konusunda onları daha etkin bir şekilde destekleyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.