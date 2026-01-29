Haberler

INFINIA, operasyonlarını "INFINIA Advanced Elektronik AŞ" çatısında birleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

INFINIA, mühendislik ve teknoloji operasyonlarını 'INFINIA Advanced Elektronik AŞ' altında toplayarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarında büyümeyi hedefliyor. Şirket, savunma sanayi, uzay teknolojileri ve IoT çözümleri gibi geniş bir alanda teknoloji geliştirmeye odaklanıyor.

Teknoloji ve mühendislik alanında faaliyet gösteren INFINIA, küresel büyüme hedefleri doğrultusunda mühendislik ve teknoloji operasyonlarını "INFINIA Advanced Elektronik AŞ" çatısı altında bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu yapılanma, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ve Körfez bölgesinde hızlanan ihracat ve ileri teknoloji projeleriyle uyumlu şekilde, şirketin kurumsal konumlandırmasını daha net ve güçlü hale getirmeyi amaçlıyor.

Şirket, bu kapsamda "ileri elektronik" perspektifiyle savunma sanayisinden uzay teknolojilerine, nesnelerin interneti (IoT) çözümlerinden finansal teknolojilere uzanan geniş bir yelpazede donanım yazılım entegrasyonuna dayalı uçtan uca teknoloji geliştirme kabiliyetini daha görünür kılmayı hedefliyor.

INFINIA'nın son dönemde MENA pazarında yürüttüğü projelerde entegre çözüm üretme kapasitesi öne çıkıyor.

Şirketin, Katar Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen insansız hava ve deniz araçları çözümleri, Türkmenistan'a ihraç edilen taktik oda simülatörü ve Körfez'de enerji şirketlerine yönelik akıllı IoT sistemleri örnekler arasında yer aldı.

Ayrıca şirket, iştiraklerinden Plan-S'nin "Yeni Uzay", Fizix'in simülasyon ve ileri mühendislik hesaplamaları, INFUN'un ise interaktif deneyim teknolojileri alanında gösterdiği faaliyetlerle 2026 itibarıyla ihracat hacmini ve uluslararası işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi