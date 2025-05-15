İnegöl'de AKİA Otobüs Fabrikasında Grev Başladı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki AKİA otobüs fabrikasında işçiler, yan hakları ve maaşlarını zamanında alamadıkları için 3 gündür grev yapıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren AKİA otobüs fabrikasında işçiler eylem yapmaya başladı.
İnegöl Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren AKİA otobüs fabrikasında işçiler grev yapmaya başladı. Yan hakları ve maaşları gününde alamayan işçiler 3 gündür fabrikada grev yapıyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi