Inditex, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na dördüncü kez katılacak

İspanyol moda devi Inditex'in Büyük Çin İletişim Başkanı Amy Yu, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) küresel moda ve tekstil sektöründe fikir alışverişinde bulunmak için 'mükemmel bir platform' olduğunu söyledi. Inditex, Zara, Bershka, Massimo Dutti ve Stradivarius gibi popüler markaları bünyesinde barındırıyor.

1. Barselona'daki Zara markalı mağazaların, vitrinlerin ve alışveriş yapan çantalı insanların çeşitli görüntüleri

2. Zara mağazasının dışındaki alışveriş bölgesinin çeşitli görüntüleri

3. Vitrinlerin ve müşterilerin çeşitli görüntüleri

5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndan çeşitli görüntüler

İspanyol moda devi Inditex'in Büyük Çin İletişim Başkanı Amy Yu, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) küresel moda ve tekstil sektöründe fikir alışverişinde bulunmak için "mükemmel bir platform" olduğunu söyledi.

Amy, Inditex'in Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na dördüncü kez katılacağını söyledi.

Inditex, Zara, Bershka, Massimo Dutti ve Stradivarius gibi popüler markaları bünyesinde barındırıyor.

"Çin Uluslararası İthalat Fuarı, oldukça ilham verici ve aynı zamanda ilgili sektör oyuncuları, paydaşları ve ortaklarıyla öğrenmeye ve fikir alışverişinde bulunmaya devam etmemiz için mükemmel bir platform sağlıyor.

Bu, hem yerel hem de uluslararası paydaşları ağırlayan uluslararası bir platform, dolayısıyla hem yurtiçinde hem de yurtdışında bağlantı kurmamız için kesinlikle bir fırsat.

Çin sadece mağazalarımızı ve farklı markalarımızı işlettiğimiz bir perakende pazarı değil, aynı zamanda bir yetenek merkezi ve sürekli ilham aldığımız bir yer."

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın bu yıl altıncısı düzenleniyor. Ticaret fuarı 5-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barselona'dan bildiriyor. (XHTV)