İMKON Genel Başkanı Tellioğlu'ndan "Ankara'daki çimento fiyatları"na ilişkin açıklama Açıklaması

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Ankara'da çimentonun ton fiyatının 100 dolar düzeyine yaklaştığını belirterek, "Haksız, fahiş fiyat artışlarının hakkaniyet çerçevesinde Türkiye fiyat ortalamasına getirilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tellioğlu, Ankara'da uygulanan çimento ve beton ürünleri fiyatlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Anılan sektörün en büyük enerji maliyeti kalemi olarak gösterilen "petrokok" kömüründe fiyat artışı yaşanmadığı halde, çimento ve betona zam yapıldığını ifade eden Tellioğlu, Ankara'da yıllık çimento tüketiminin ortalama 5 milyon ton, üretim kapasitesinin ise yaklaşık 7 milyon ton olduğunun altını çizdi.

Tellioğlu, Türkiye'nin deprem riski altında bulunduğunu belirterek, "kentsel dönüşümün bu zamlarla daha da zora gireceği" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu zamların ticaret ahlakına ve serbest piyasa kurallarına uygun, makul bir sınırı olması gerektiğini vurgulayan Tellioğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin batısında başta İstanbul, İzmir, Bursa olmak üzere Bolu, Isparta, Afyonkarahisar, Manisa gibi birçok ilimizde çimento ton fiyatları ortalama 2 bin 300-3 bin lira arasında değişkenlik gösterirken, Ankara'da ton fiyatının 4 bin 400 lira seviyeye yükseltilmesi yalnızca maliyet artışıyla izah edilemez. Ayrıca çimento ton fiyatları ülkemiz genelinde Ekim 2021'de ortalama 32 dolarken, bugün ülke ortalamasında 68 dolara çıkmış, Ankara'da ise 100 dolara yaklaşmıştır. Haksız, fahiş fiyat artışlarının hakkaniyet çerçevesinde Türkiye fiyat ortalamasına getirilmesini talep ediyoruz."