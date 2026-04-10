IMF ve Dünya Bankası 2029'daki yıllık toplantılarını Abu Dabi'de yapacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Grubu, 2029 Yıllık Toplantılarını Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapma kararı aldı. Bu toplantılarda küresel ekonomik sorunlar ele alınacak.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Grubu, 2029 Yıllık Toplantılarının Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenleneceğini duyurdu.

IMF ve Dünya Bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, iki kurumun guvernörler kurulları tarafından gerçekleştirilen oylama sonucunda, Ekim 2029'daki yıllık toplantıların Abu Dabi'de yapılmasına karar verildi.

Yıllık Toplantılar BAE'de en son 2003'te, Dubai'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti.

Merkez bankacılarını, maliye ve kalkınma bakanlarını, özel sektör temsilcilerini, sivil toplum, medya ve akademi dünyasından paydaşları bir araya getiren Yıllık Toplantılarda, küresel finansal istikrar, istihdam yaratma ve yoksullukla mücadele gibi küresel ekonominin en öncelikli gündem maddeleri ele alınıyor.

Yıllık Toplantılar geleneksel olarak art arda iki yıl kurumların Washington'daki genel merkezlerinde, her üç yılda bir ise üye ülkelerden birinde düzenleniyor.

Bu kapsamda, 2026 Yıllık Toplantıları, ekim ayında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek.

BAE'nin 2029'daki toplantılara ev sahipliği yapması için resmi imza töreninin de Bangkok'taki bu buluşmada yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da

Müzakere masası tamamlanıyor! İran heyeti görüşmenin yapılacağı ülkede
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Netanyahu'dan NATO üyesi ülkeye tehdit gibi sözler

Bursa'da vahşet: Evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Cuma namazından döndü, evinde korkunç manzarayla karşılaştı
Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı

Beşiktaş'ın yıldızı için yaptığı itiraf bomba: Çok büyük oynadı

Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler

Arda Güler, o ülkeyi tir tir titretti: Sanki bir Maradona