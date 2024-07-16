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IMF, Türkiye'nin büyüme beklentisini yüzde 3,1 3,6'ya çıkardı

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Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini korurken, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini yükseltti. IMF'nin raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği belirtildi. ABD ekonomisinin büyüme tahmini düşürülürken, Avro Bölgesi'nin tahmini yükseltildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,2 olarak korurken, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,1'den yüzde 3,6'ya çıkardı.

IMF: KÜRESEL EKONOMİNİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,3

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun temmuz sayısını "Küresel Ekonomi Zor Bir Durumda" başlığıyla yayımladı. Raporda, küresel ekonominin nisan ayında yapılan tahminlerle uyumlu olarak 2024'te yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği belirtildi. IMF'nin raporunda, küresel ekonominin gelecek yıl ise yüzde 3,3 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı. Fonun nisan ayındaki tahminlerinde küresel ekonominin 2025'te yüzde 3,2 büyümesi öngörülmüştü.

IMF, Türkiye'nin büyüme beklentisini yüzde 3,1 3,6'ya çıkardı

Hizmet enflasyonunun, dezenflasyondaki ilerlemeyi geciktirdiği ve bunun da para politikasının normalleşmesini zorlaştırdığı kaydedilen raporda, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ve artan ticari gerilimler ile politika belirsizliği bağlamında faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması ihtimalinin arttığı ifade edildi. Raporda, bu riskleri yönetmek ve büyümeyi korumak için politika bileşiminin fiyat istikrarını sağlayacak ve azalan tamponları yenileyecek şekilde dikkatli bir şekilde sıralanması gerektiği vurgulandı.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,6

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,6 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği kaydedildi. IMF nisan ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,1 ve 2025'te yüzde 3,2 büyümesini öngörmüştü.

IMF, Türkiye'nin büyüme beklentisini yüzde 3,1 3,6'ya çıkardı

ABD EKONOMİSİNİN KÜÇÜLMESİ BEKLENİYOR

ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi 2024 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya düşürülen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 1,9 olarak korunduğu aktarıldı. Raporda, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,9'a çıkarıldığı, 2025 yılı için yüzde 1,5'te sabit bırakıldığı kaydedildi.

AVRUPA İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELDİ

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahminin bu yıl için yüzde 0,2 ve gelecek yıl için yüzde 1,3 olarak korunduğu belirtilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a çıkarıldığı, gelecek yıl için ise yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e indirildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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Yorumlar (3)

İsmail Yasin:

Rakamları TÜİK'TEN Mİ almış.....

6
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Erkan Can :

Hamdolsun içimizde büyüyor,hissediyorsunuz değil mi.

3
0
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Hasan KÜÇÜK:

Emekliye 3 kurusu veremeyen ulkeye buyuyormuymus allah allah hakketmi

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